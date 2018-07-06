Поликлиника. Фото: Пресс-служба администрации Приморья

Капитальный ремонт начали в одной из детских поликлиник Владивостока

На обновление кабинетов, реконструкцию холла и регистратуры предусмотрено 3,5 млн рублей

6 июля, PrimaMedia. Долгожданный капитальный ремонт начался в филиале Владивостокской детской поликлиники №3 в районе остановки "Магнитогорская". На эти цели из краевого бюджета направлено 3,5 млн рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья.

В учреждении обновят врачебные кабинеты и полностью реконструируют холл и регистратуру, отмечают в департаменте здравоохранения. Появится пандус с удобными перилами для людей с ограниченными возможностями и родителей с колясками.

"1 июля строительная бригада приступила к демонтажным работам. Дальше – замена оконных проемов, дверей, полностью обновим сантехнику и поменяем инженерные коммуникации", – сообщила главный врач детской поликлиники №3 Светлана Нагибко.

Через три месяца все ремонтно-строительные работы в филиале планируют закончить, и уже в октябре детская поликлиника вновь распахнет свои двери.

В прошлом году за счет средств краевого бюджета в поликлинике был отремонтирован еще один филиал – на Багратиона. Здесь ремонт завершен в июле 2017 года.

С марта 2017 года в детской поликлинике №3 начал работать call-центр. Работу регистраторов взяли на себя операторы, которые принимают звонки, отвечают на вопросы о работе лечебного учреждения, разъясняют график работы узких специалистов, записывают на первичные и повторные приемы. Кроме того, операторы принимают и регистрируют вызовы специалистов на дом. Благодаря нововведениям родители с детьми минуют регистратуру и напрямую направляются к нужному специалисту, у которого заблаговременно находятся все необходимые документы ребенка.

Дважды в неделю по вторникам и четвергам, в поликлинике проводят Дни здорового ребенка. Такое нововведение значительно снижает количество очередей к педиатрам и другим специалистам. Записаться на прием к педиатрам можно на сайте поликлиники, на портале www.er25.ru, интегрированным с сайтом госуслуг.

Напомним, что детская поликлиника №3 Владивостока – одно из крупных детских медицинских учреждений в Приморье. Она имеет разветвленную филиальную сеть – на улицах Камская, Гамарника, Багратиона, 100 лет Владивостоку, 143 (остановка Магнитогорская), основное здание поликлиники располагается по адресу: улица Анны Щетининой, 38. В учреждении есть отделение восстановительного лечения, которое оборудовано современным залом ЛФК, массажными кабинетами и спелеокамерой – соляной пещерой для больных заболеваниями легких. В отделении функциональной диагностики можно пройти ультразвуковое исследование, электромио— и энцефалографию, спирографию, сделать электрокардиографию холтеровским мониторированием. Эти уникальные виды диагностики не проводятся ни в одной из детских поликлиник Владивостока.

Также в данном медучреждении учтены все нюансы для людей с ограниченными возможностями здоровья: установлены пандусы, лестницы с поручнями и обустроены отдельные туалетные комнаты.

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