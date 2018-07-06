Жаловаться на решения дальневосточных судов станет проще

Отдельный окружной Девятый кассационный суд появится во Владивостоке

6 июля, PrimaMedia. Окружной Девятый кассационный суд общей юрисдикции планируется создать во Владивостоке. Это будет структурно самостоятельное подразделение Верховного суда России. Юрисдикция суда распространится на несколько регионов федерального округа. Эксперты прогнозируют, что выделение кассации приведет к улучшению работы всей судебной системы и повысит качество выносимых решений, сообщает ИА PrimaMedia.

Законопроект о судебной реформе был внесен в Госдуму Верховным судом России, и в феврале 2018 года принят в первом чтении. В данным момент документ готовится ко второму чтению. В процессе подготовки спикеры Совета Федерации и ГосДумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и председатель комитета ГосДумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли поправки, согласно которым местом пребывания Девятого кассационного суда предлагается установить Владивосток. Авторы самого законопроекта (Верховный суд РФ) считают, что после реформы судебная система изменится кардинальным образом, будет введена сплошная кассация, а это значит, что судьи кассационной инстанции начнут рассматривать абсолютно все жалобы без исключения.

Как пишет "РГ", Вячеслав Володин сообщил, что "внесенная поправка предлагает новое расположение создаваемых кассационных судов". При этом он отметил, что будут учитываться особенности регионов: их экономическая активность, транспортная и инфраструктурная составляющие, наличие юридической школы. Павел Крашенинников пояснил, что "предложение было выработано после согласований с Верховным судом РФ, правительством РФ и Администрацией президента РФ".

По его словам, кассационные суды будут являться вышестоящей инстанцией для апелляционных судов, судов субъекта РФ, районных судов и мировых судей на территории соответствующего кассационного судебного округа.

Сегодня нередко получается, что дело проходит несколько инстанций, не покидая одного суда. Допустим, в апелляционной и кассационной инстанции его будут рассматривать в региональном суде. Да, составы суда будут разные (то есть разные судьи). Но ведь коллектив суда один и тот же. И только пройдя несколько стадий, дело может выйти за пределы региона и попасть в другой суд.

Теперь система изменится, цитирует "РГ" слова Крашенинникова, вводится усиленная проверка, причем рассматривать дело на разных стадиях будут суды разных регионов. Например, дело из Брянской области отправится на рассмотрении в апелляции в Калугу. А после Калуги кассационную жалобу рассмотрят в Саратове. Причем вводится сплошная кассация. Это значит, что будут рассматриваться абсолютно все кассационные жалобы. Сегодня их отбирает судья докладчик, что-то считает достойным рассмотрения, что-то отклоняет. Поэтому юристам надо искать серьезные аргументы только для того, чтобы жалобу вообще приняли.

Кассационные суды будут являться вышестоящей инстанцией для апелляционных судов, судов субъекта РФ, районных судов и мировых судей на территории соответствующего кассационного судебного округа.

Электоральный юрист Эдуард Черторинский надеется, что появление отдельного кассационного суда во Владивостоке повысит качество рассматриваемых дел. "Скорее всего, эта инициатива будет реализована и в России появятся девять кассационных округов. Такие преобразования должны пойти на пользу всей судебной системе, — считает Черторинский. — Сегодня кассационные жалобы мы отправляем в президиум краевого суда, а после – в Верховный Суд. Если до Верховного Суда кассационная жалоба теперь будет попадать в окружной кассационный суд, то, надо полагать, она будет изучена более тщательно. Это должно повысить качество рассматриваемых судами дел.

Еще очень важный вопрос, в какой степени изменится вслед за системой процессуальное законодательство. Будет логично, если вновь созданные кассационные суды, по типу кассационной инстанции в арбитражном суде, будут принимать к производству абсолютно все кассационные жалобы, то есть появиться полноценное кассационное производство. На текущий момент судьи кассационной инстанции изучают только жалобу и приложенные к ней акты судов первой и апелляционной инстанций, и на основании этой информации решают, рассматривать дело или нет. Материалы дела при этом, как правило, не истребуются, и процент дел, который реально доходит до заседания, очень небольшой. Но, в любом случае, создание отдельной кассационной инстанции определенно станет прогрессом".

С коллегой солидарна адвокат Галина Антонец.

"Что касается несомненных плюсов реформы, то тут можно отметить, что единообразие применение закона и судебных решений по аналогичным спорам должно только повыситься. Улучшится, если можно так сказать, качество судебных решений. Ситуация, когда два суда по похожим делам выносят противоположные решения, должна уйти. Думаю, что если что-то пойдет, не так и возникнут явные неудобства для граждан, то систему исправят", — отметила адвокат.

Директор по развитию юридической компании "Берестенко и партнеры" Михаил Берестенко, видит в реформе массу положительных моментов. "Создание кассационных и апелляционных судов в целом носит положительный характер, — говорит Берестенко. — Во-первых, создание структурно обособленных судов приведет к бОльшей беспристрастности апелляционной и кассационной инстанций. Во-вторых, нововведения направлены на оптимизацию нагрузки на суды, которые в настоящее время рассматривают дела в качестве судов и апелляционной, и кассационной инстанций. В целом же создание кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции однозначно усложнит судебную систему России. На старте это приведет к сложности в определении компетенции того или иного суда, особенно среди граждан, не обладающих юридическим образованием. Но со временем эта сложность пропадет. При этом предусмотренная возможность создания постояннодействующего судебного присутствия направлена на обеспечение доступа к правосудию, что однозначно можно оценивать только как положительную тенденцию".

По мнению Антонец, появление новой судебной инстанции в Приморье заметно облегчит работу местных юристов и населения, но при этом, может усложнить жителям соседних регионов ДФО. "Среди юристов у реформы много как сторонников, так и противников. Ведь давайте разберем, что такое суды общей юрисдикции, – рассуждает Галина Антонец. – Это всё: от выплаты алиментов до взыскания морального вреда, семейных споров и так далее. И поток дел там огромный. По сути, общая юрисдикция — это ежедневная жизнь. Нередко граждане из-за отсутствия финансов не обращаются к юристам и сами ходят в суд.

А теперь представьте, что будет после реформы. В данном случае очень повезло тому региону и городу, в котором территориально будет находиться кассация. Так, Владивостоку, например, повезло. Однако жителям соседних регионов Дальнего Востока повезло куда меньше. Может ли пенсионер из Хабаровска позволить себе прилететь на кассацию по своему спору с пенсионным фондом во Владивосток? Очень сомневаюсь. И вот этот территориальный вопрос — большой минус реформы. Скорее всего, это приведет к снижению общего числа обжалований судебных решений".

Территориальный вопрос может быть решен посредством видеоконференций. Жалобу можно будет также подать в электронном виде. "Хотелось бы развеять эти опасения. Во-первых, этот вопрос легко решается при помощи систем видеоконференцсвязи, — приводит "РГ" слова Виктора Момотова, председателя Совета судей России. — Такими системами оборудованы суды всех субъектов Российской Федерации, и они уже сегодня активно применяются. В связи с этим гражданин, желающий принять участие в заседании апелляционного или кассационного суда, сможет без каких-либо затруднений реализовать эту возможность в том регионе, в котором он проживает".

Что касается формирования кадрового состава новой судебной инстанции, то это может повлечь за собой ряд изменений во всей судебной системе региона. "Полагаю, что он будет формироваться по экстерриториальному принципу, и будут укомплектованы специалистами из разных регионов, входящих в судебный округ, что исключит возможность более "гуманного" рассмотрения жалоб на судебные акты бывших коллег", — считает Черторинский.

"В пояснительной записке к конституционному закону сказано, что предполагается, что в Девятом кассационном суде будет работать 44 судей. По нашему мнению, кадровый вопрос будет решаться так, как он решался при создании апелляционной инстанции в Приморском краевом суде, т.е. в первую очередь приглашались действующие судьи региона. Однако, на практике это "оголило" нижестоящие суды общей юрисдикции, что нельзя назвать положительным моментом. Однако, этот же подход создал дополнительные рабочие места для юристов высшей квалификации в Приморском крае", — добавляет Михаил Берестенко.