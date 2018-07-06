Самолет. Фото: ИА PrimaMedia

С начала года правом компенсировать проезд в Приморье воспользовалось 15 тысяч льготников

В 2018 году на эти цели запланировано более 30 млн рублей

6 июля, PrimaMedia. Около 15,5 тысяч федеральных и краевых льготников с начала года смогли компенсировать расходы на проезд. На эти цели из бюджета Приморья в 2018 году направлено 31,2 млн рублей, информирует пресс-служба администрации края.

Как пояснили в департаменте труда и социального развития Приморского края, компенсационные выплаты составляют 50% стоимости разовых билетов, проездных абонементов на автомобильный, железнодорожный транспорт пригородных, междугородних маршрутов.

"Подробнее об услуге получатели могут узнать у специалистов МФЦ или социальных служб по месту жительства. Самостоятельно полную информацию можно получить на сайте департамента и в социальном справочнике", – информируют специалисты.

Между тем, региональное отделение Пенсионного фонда России напоминает, что неработающие пенсионеры, проживающие в северных районах Приморья, имеют возможность компенсировать расходы, связанные с поездкой на отдых в другие регионы России. Для этого необходимо вместе с заявлением представить в территориальный орган ПФР по месту жительства билеты, тем самым подтверждая факт проезда пенсионера к месту отдыха.

"Стоимость билета не должна превышать стоимость проезда в автобусе общего типа, в плацкартном вагоне пассажирского поезда, в салоне эконом-класса самолета и так далее", – уточняют в федеральном ведомстве.

В этом году более 900 пенсионеров-"северян" уже воспользовались таким правом. Расходы на эти цели превысили 10 млн рублей.

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