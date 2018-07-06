Глава Приморья заявил о повышении доступности жилья во Владивостоке

Стройка. Фото: ИА PrimaMedia

Ставка по ипотеке в регионе снизится до 5,5%, а квадратный метр, по данным врио губернатора, уже стоит 53-57 тысяч рублей

6 июля, PrimaMedia. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил о повышении доступности жилья во Владивостоке. В интервью "Известиям" глава региона рассказал о поддержке со стороны федерального центра по ипотечным ставкам, а также обозначил новые цены на рынке недвижимости в городе, передает ИА PrimaMedia.

По словам Андрея Тарасенко, есть программы, которые позволяют решить кадровую проблему. И в этом вопросе есть подспорье со стороны федерального центра.

"Центр идет навстречу, помогает развитию Дальнего Востока и Приморского края. Мы получили специальную ставку по ипотеке для Приморского края — 5,5%. Остается только регулировать первоначальный взнос — можно субсидировать его, покрыть. И в течение 10 лет специалист обязан будет отработать в крае", — сказал врио губернатора.

Что касается рынка недвижимости, то, на основе данных главы региона, можно отметить тенденцию по резкому снижению стоимости жилья.

"Средняя цена по городу — 53–57 тыс. рублей за квадратный метр", — ответил он на вопрос издания по ценовой политике во Владивостоке.