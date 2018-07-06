Малый бизнес в России решили пока не «кошмарить», продлив льготную налоговую ставку

Если ставку повысить, вырастет безработица. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Речь идет о неторговом бизнесе, а также некоммерческих и благотворительных организациях

6 июля, PrimaMedia. На так называемой "продленке" решено оставить пока малый неторговый бизнес, а также ряд некоммерческих и благотворительных организаций, продлив им 20%-ую льготную налоговую ставку страховых взносов, передает ИА AmurMedia.

По идее, уже с 2019 года ставка должна вырасти на 10%, однако Минэкономики обратилось к Дмитрию Медведеву оставить 20%-ую ставку и на следующий год, вплоть до 2025-го, а еще лучше до 2031 года, таким образом, поддержав развитие отрасли, пишет "Ъ". Если же в следующем году ставку повысить до 30%, по мнению экспертов, увеличится уровень безработицы из-за закрытия ряда ИП.

Медведев с предложением согласился, правда, пока точно не известно, какую дату выбрал председатель правительства РФ.