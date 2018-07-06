Сенатор Ростислав Гольдштейн: Президентом задан тренд на повышение качества жизни в стране

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: ИА PrimaMedia

Владимир Путин и члены Правительства РФ обсудили экономическую ситуацию в России по итогам пяти месяцев текущего года

6 июля, PrimaMedia. Экономическую ситуацию в России по итогам пяти месяцев текущего года обсудил с членами Правительства и рядом министров Президент Владимир Путин. Он отметил позитивные тенденции по ключевым параметрам, но обратил особое внимание, что вместе с тем некоторые системные проблемы еще не решены и одной из важных задач остается рост доходов населения, — ИА PrimaMedia.

-Прирост промышленного производства за январь–май составил 3,2 процента. Сельское хозяйство прибавило 2,5 процента. Вырос грузооборот транспорта на 3,1 процента. На низких уровнях находятся безработица и инфляция, — сказал Президент.

Владимир Путин отметил, что эти цифры, за которыми стоят очень серьезные экономические подвижки, не для всех ощутимы в повседневной их жизни. "Но статистика именно такая, и она, надеюсь, будет сохранена, с тем чтобы как можно больше наших граждан почувствовали позитивный эффект от работы экономики. При этом очевидно, что сохраняются системные проблемы, сложности, связанные со структурными особенностями нашей экономики, с влиянием внешних факторов, и текущие позитивные тенденции не должны, безусловно, нас успокаивать", — подчеркнул глава государства.

На совещании было еще раз обозначено, что необходимо повышать эффективность и адресность социальной поддержки, наращивать производительность труда, развивать малое и среднее предпринимательство.

— Рост собственных доходов — наиболее понятный и ощутимый показатель, по которому граждане могут судить об экономическом росте в стране. Поэтому текущий курс Правительства направлен на то, чтобы доходы людей росли, качество жизни в стране повышалось. Уже к октябрю будут сформированы национальные проекты и программы, задача которых работать на достижение этих целей. Главой государства четко задан тренд на улучшение качества жизни россиян во всех сферах, — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.