Менять пароли надо минимум раз в месяц. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Лайфхак от Грефа: как часто надо менять пароли

Глава Сбербанка посоветовал, какими паролями лучше пользоваться, чтобы обезопасить электронную почту от взломов

7 июля, PrimaMedia. Чтобы обезопасить электронную почту и мобильные устройства от взломов, необходимо часто менять пароли, а также использовать двухступенчатую систему защиты. Такие рекомендации дал глава "Сбербанка" Герман Греф, передает ИА AmurMedia.

Надежный пароль, по мнению специалиста, должен быть, как минимум шестизначным.

Использование даты рождения не только своей, но и родных и близких – это чревато тем, что такой пароль будет очень легко взломать. По крайней мере, такая информация хакерам доступна и для них зайти на вашу почту с подобной системой защиты – семечки.

Сам он признался, что меняет пароли минимум раз в месяц и советует придерживаться этому совету и остальным пользователям сети, передает НТВ.

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