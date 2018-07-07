Ё-кроссовер. Фото: С сайта auto.ru

Российский «Ё-мобиль» в «различном состоянии» продают за 5 млн рублей

В выставленных на продажу машинах отсутствуют разные детали и элементы

7 июля, PrimaMedia. В 5 млн рублей оценивает продавец из Белоруссии российский "ё-мобиль", причем машины продаются, как озвучено в объявлении, в "различном состоянии", передает ИА AmurMedia.

Российская компания "Ё-инжиниринг" выпустила прототипы кроссовера, кросс-купе, фургона и ё-Crossback EV. Правда, во всех машинах, выставленных на продажу на сайте "Авто.ру", нет различных деталей или элементов в салоне авто.

Поэтому продавец уточняет, что 5 млн — это не точная цена, она может быть снижена. Все будет зависеть от комплектации автомобиля, и каких именно деталей в нем будет не хватать.

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