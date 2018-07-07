Сотрудницы Почты России. Фото: УФПС Хабаровского края

Профессиональный праздник отмечают работники Почты России

За многолетний добросовестный труд лучшим почтовикам вручены награды и благодарности

7 июля, PrimaMedia. 6 июля, накануне празднования Дня Российской почты, лучшим почтовикам вручили награды и благодарности за многолетний добросовестный труд и успехи в развитии почтовой связи, сообщили ИА PrimaMedia в филиале ФГУП "Почта России".

Сегодня Почта России – единственная организация, которая предоставляет населению всей страны, включая труднодоступные и малонаселенные пункты, почтовые и финансовые услуги.

Высшая награда министерства связи и массовых коммуникаций Российской федерации — звание "Мастер связи". Эта почетная награда присваивается высокопрофессиональным работникам сферы информационных технологий и связи за успехи в почтовом деле, участие в реализации федеральных и региональных программ и проектов, работающим в указанной области 15 и более лет. Такого звания в год удостаиваются единицы.

"Своей многогранной работой каждый из нас вносит уникальный вклад в сохранение традиций российской почты. Сейчас предприятие проходит один из знаковых периодов развития, от которого зависит будущее всей почтовой системы России. Мы уверенно становимся современным предприятием, которое реагирует на ключевые события в жизни общества. Новые технологии в разы ускоряют почтовое обслуживание, помогают в развитии бизнес-технологий и международных проектов", — отметил директор макрорегиона Дальний Восток Почты России Виталий Смирнов.

Напомним, что профессиональный праздник работников почтовой связи – День Российской почты, отмечается ежегодно во второе воскресенье июля с 1994 года. Праздник был учрежден к 300-летию создания первой российской внутренней почтовой линии между Москвой и Архангельском, основанной по Указу Петра I.

Справка: Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тысяч отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 тысяч почтовых работников.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Торжественное собрание в честь Дня российской почты состоялось во Владивостоке

06 июля, 17:55

Россиянам придется платить пошлины за посылки - Минфин назвал сроки

28 июня, 20:30

Картина дня

Врио губернатора Приморья вступил в предвыборную гонку

06 июля, 20:00

Жаловаться на решения дальневосточных судов станет проще

06 июля, 18:30

Сахалинский "Гидрострой" берет под контроль "Преображенскую базу тралового флота"

06 июля, 17:50

Дожди прекратятся, но погода не порадует приморцев

06 июля, 13:20

У коммунистов в Приморье случился предвыборный фальстарт

10:55

«Моя цель – пояс чемпиона»: Боец ММА рассказал о своей победе, работе и увлечениях
Ассоциация поддержки резидентов Свободного порта Владивосток расширяет географию
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia