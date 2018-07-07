Профессиональный праздник отмечают работники Почты России

Сотрудницы Почты России. Фото: УФПС Хабаровского края

За многолетний добросовестный труд лучшим почтовикам вручены награды и благодарности

7 июля, PrimaMedia. 6 июля, накануне празднования Дня Российской почты, лучшим почтовикам вручили награды и благодарности за многолетний добросовестный труд и успехи в развитии почтовой связи, сообщили ИА PrimaMedia в филиале ФГУП "Почта России".

Сегодня Почта России – единственная организация, которая предоставляет населению всей страны, включая труднодоступные и малонаселенные пункты, почтовые и финансовые услуги.

Высшая награда министерства связи и массовых коммуникаций Российской федерации — звание "Мастер связи". Эта почетная награда присваивается высокопрофессиональным работникам сферы информационных технологий и связи за успехи в почтовом деле, участие в реализации федеральных и региональных программ и проектов, работающим в указанной области 15 и более лет. Такого звания в год удостаиваются единицы.

"Своей многогранной работой каждый из нас вносит уникальный вклад в сохранение традиций российской почты. Сейчас предприятие проходит один из знаковых периодов развития, от которого зависит будущее всей почтовой системы России. Мы уверенно становимся современным предприятием, которое реагирует на ключевые события в жизни общества. Новые технологии в разы ускоряют почтовое обслуживание, помогают в развитии бизнес-технологий и международных проектов", — отметил директор макрорегиона Дальний Восток Почты России Виталий Смирнов.

Напомним, что профессиональный праздник работников почтовой связи – День Российской почты, отмечается ежегодно во второе воскресенье июля с 1994 года. Праздник был учрежден к 300-летию создания первой российской внутренней почтовой линии между Москвой и Архангельском, основанной по Указу Петра I.

Справка: Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тысяч отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 тысяч почтовых работников.