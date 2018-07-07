Делегатов ВЭФ и журналистов впервые поселят на борту круизного лайнера

круизный лайнер Costa NeoRomantica. Фото: Предоставлено фондом "Росконгресс"

Всего для участников IV Восточного экономического форума подготовлено 7 тысяч гостиничных номеров в 22 гостиницах Владивостока

7 июля, PrimaMedia. Организаторы IV Восточного экономического форума подготовили 7 тысяч гостиничных номеров для делегатов, журналистов и сотрудников обеспечивающих организаций. Из них 1,8 тысяч номеров подготовлены в гостиницах Владивостока, еще свыше 4,4 тысяч – на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

В этом году участников ВЭФ впервые разместят на борту круизного лайнера люкс-класса Costa NeoRomantica, где будет доступно около 700 комфортабельных номеров-кают различных категорий, а деловую и развлекательную инфраструктуру судна планируется задействовать для проведения ряда мероприятий культурной программы форума.

Для максимально комфортного размещения участников организаторы ВЭФ заключили договоры о бронировании номеров с 22 гостиницами Владивостока и кампусом ДВФУ.

В случае необходимости содействия в размещении делегаты и журналисты могут направлять заявки с указанием желаемой гостиницы, количества номеров, Ф.И.О. гостей, дат проживания на электронную почту booking@forumvostok.ru или заполнить специальную форму в разделе "Сервисы" на официальном сайте форума (www.forumvostok.ru). Окончание приема заявок – 25 августа.

Список доступных для бронирования гостиниц и порядок бронирования можно найти в разделе "Сервисы" на официальном сайте Форума (www.forumvostok.ru).

Напомним, в 2018 году Восточный экономический форум будет проходить во Владивостоке 11-13 сентября. Форум проводится ежегодно с 2015 года по распоряжению президента РФ в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.