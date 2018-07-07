Вечер поцелуев в ресторане "Крыша". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Я тебя зацелую: владивостокский ресторан «Крыша» устроил соревнования по поцелуям

Рекорд Гиннеса не побили, но самые пылкие влюбленные выиграли бутылку вина, сертификат на ужин и посещение SPA для двоих (ФОТО)

7 июля, PrimaMedia. Всемирный день поцелуя накануне, 6 июля, отметили владивостокские влюбленные. В этот день ресторан "Крыша" пригласил гостей продемонстрировать свои чувства всему городу, сообщает ИА PrimaMedia.

Влюбленным предложили сделать ремейк самой знаменитой фотографии поцелуя ("Поцелуй на Таймс-сквер") и потанцевать. Одно из испытаний проверяло не столько силу любви, сколько мышц: мужчины во время поцелуя держали своих спутниц на руках. Те три пары, которые продержались дольше всего, выиграли бутылку вина, сертификат на ужин и посещение SPA для двоих.

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Среди шести пар-участников самые долгие отношения у Виктории и Владислава. Они вместе уже восемь лет, и 6 июля праздновали годовщину отношений. Ребята признались, что поцелуи им не наскучили до сих пор.

"Первые два года мы целовались постоянно, нам даже делали замечания. Пришлось поумерить пыл", – смеется Виктория. А Владислав рассказывает:

"История наших отношений – это история о терпении. Мы пережили многое: в начале отношений доставалось Вике, а теперь, наверное, мне. Но мы никогда не хотим ни расставаться, ни разлучаться.

Мы здорово познакомились – я упал на Вику. 8 лет назад мы вместе отдыхали в детском лагере. В день семьи проводился конкурс. Вика бежала спиной вперед, а я перепрыгивал через стул и упал прямо на неё. Вот так и началась наша история любви – судьба, не иначе".

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В конце выяснилось, что одна пара скрывала третьего "игрока" семейной команды. Будущим родителям "Крыша" подарила сертификат на романтический ужин.

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