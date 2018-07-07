Гонка героев проходит во Владивостоке в четвертый раз

"Гонка Героев"-2017 во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Традиционно местом проведения спортивных состязаний стал полигон «Горностай»

7 июля, PrimaMedia. Владивостокские любители активного и экстремального отдыха сегодня, 7 июля, вновь принимают участие в массовом спортивном состязании – "Гонке Героев". Как и в предыдущие годы, четвертая "Гонка Героев" проходит на полигоне "Горностай", сообщает ИА PrimaMedia.

Cоревнования представляют собой полосу препятствий, разработанную для тренировок спецподразделений Армии России. Организаторы, "Лига героев", тесно сотрудничают с Министерством Обороны, благодаря чему гонки, проводимые в нескольких городах страны, становятся настоящим приключением с реалистичными военными имитациями. В предыдущих гонках велся "огонь" холостыми выстрелами из автоматов и пулеметов Калашникова, а также орудий боевых машин, организовывались засады и дымовые завесы. Владивостокским участникам даже предоставили в распоряжение боевой десантный корабль.

Участвовать в "Гонке Героев" можно поодиночке, парами или командами. Также выделяют трассу для детей и подростков. Каждый участник может рассчитывать на горячий чай и еду от организаторов. Гонка, начавшаяся в 10 часов утра, завершится только к 18 часам – при этом старты для разных категорий соревнующихся разделены во времени.