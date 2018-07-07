«День семьи» отпраздновали во Владивостокском «Парусе надежды»

День семьи в "Парусе надежды". Фото: ИА PrimaMedia

Награды победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года» вручил глава Приморья Андрей Тарасенко (ВИДЕО)

7 июля, PrimaMedia. Большой праздник для детей и родителей устроили накануне, 6 июля, во владивостокском социально-реабилитационном центре "Парус надежды". Частью торжества, посвященного Дню семьи, любви и верности, стало награждение победителей конкурса "Семья года", сообщает ИА PrimaMedia.

Награды семьям, выбранным администрациями приморских муниципалитетов, вручил глава Приморья Андрей Тарасенко. Также на церемонии присутствовал вице-губернатор Павел Серебряков, курирующий социальную сферу в крае. Поздравляя победителей, речи Андрей Тарасенко отметил, что семья, близкие – это самое дорогое, что есть у каждого человека, а для региона крепкие семьи – залог процветания и развития.

Титул "Семья года" в этот раз получили 5 пар, проживших в браке по нескольку десятков лет, вырастивших детей и воспитывающих внуков. Наряду с дипломами конкурса врио губернатора вручил медали "За любовь и верность" двум семьям, стаж которых 44 и 53 года.

Всего в Приморье в этом году в честь Дня семьи, любви и верности медали получат 75 семей.

После церемонии награждения участники отправились пить чай за праздничным столом. Также в этот день в "Парусе надежды" были организованы мастер-классы для детей по рисованию и прикладному искусству, гостей развлекали аниматоры, вокалисты и танцоры.

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