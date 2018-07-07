Виталий Веркеенко проверяет дорожный ремонт во Владивостоке. Фото: Пресс-служба администрации г. Владивостока

Мэр Владивостока раскритиковал организацию дорожных работ на Эгершельде

Виталий Веркеенко потребовал синхронизировать действия дорожных рабочих с ремонтом тепловых сетей и водопровода

7 июля, PrimaMedia. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко накануне, 6 июля, проверил, как идет дорожный ремонт на 10 улицах города, попавших в федеральную программу "Безопасные и качественные дороги". Из-за дождей укладка асфальта на многих участках задерживается, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Виталий Веркеенко проинспектировал ход работ на улице Коммунаров, Кузнецова, Спортивной и Светланской. Подрядчики обещают завершить работы быстрее намеченного и уложиться к началу августа. Многие из них ждут погоды для укладки верхнего, щебеночно-мастичного слоя асфальта, на центральной улице города ведется демонтаж последнего участка рельсов, а новые тротуары готовы на 80%.

Однако главу Владивостока категорически не устроила организация работ, особенно на Эгершельде.
"Полуостров Шкота с центром связывает единственная дорога. Понимая, что любой дорожный ремонт здесь – уже серьезное препятствие для автомобилистов, искали альтернативные пути, через порт и МГУ. Нашли стратегический путь, соответствующий новому проекту планировки полуострова, и временный вариант, который, к сожалению, не дали открыть жители. Тем не менее, предприняли ряд мер, чтоб улучшить трафик: перенесли там автобусную остановку, установили кнопочные светофоры, настояли на быстром ремонте дорог. Однако несогласованность действий управления благоустройства, согласовавшего параллельно БКД ремонт на Станюковича, и подрядчиков по ремонту инженерных сетей приводит к коллапсу. Я поручал разнести во времени дорожные работы в каждом районе. "Головотяпства" не допущу, так не сойдет", – заявил Виталий Веркеенко.

Глава Владивостока потребовал проанализировать все планируемые управлением дорог и благоустройства работы на предмет графиков, с обязательным нанесением на карту города, и синхронизировать их с ремонтом на сетях тепло и водоснабжения.

"Одно дело – аварийный ремонт, инженерные сети города настолько изношены, что предугадать прорыв зачастую невозможно. Но мы знаем об этой проблеме и ищем пути решения. Однако плановые работы необходимо четко синхронизировать с дорожными работами, чтоб не перекапывать новое дорожное полотно и не допускать коллапсов на дороге", – подчеркнул мэр.

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