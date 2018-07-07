День рыбака в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia
Жизнь Приморья

В День Рыбака приморцев будут угощать ухой

Однако дороги перекрывать не станут

7 июля, PrimaMedia. Один из важнейших для приморцев профессиональных праздников – День рыбака – будут отмечать во многих муниципалитетах края завтра, 8 июля. Концерт и народные гуляния запланированы во Владивостоке на пешеходной части Спортивной набережной, сообщает ИА PrimaMedia.

Мероприятия, посвященные Дню рыбака начнутся на сцене у фонтана в 14.00. Концерт продлится несколько часов. Перед зрителями выступят ансамбль народного танца "Ладья", шоу-балеты "Терция" и Midans, артисты вокальной студии "Соло", а также солист ансамбля ТОФ Сергей Мильвит. Завершать программу будут молодежные коллективы, исполняющие известные хиты российских и зарубежных авторов: группы Coin, Radio Band, "Аура" и другие. Выступления завершатся в 21.30.

Традиционно на День рыбака гуляющие горожане смогут угоститься наваристой ухой прямо на набережной. Здесь же будут работать аниматоры, которые проведут конкурсы с призами.

Кроме Владивостока торжества в честь Дня рыбака запланированы в поселках Южно-Морской, Ливадия, Преображение. Именно эти населенные пункты сосредоточили главные рыбопромысловые и перерабатывающие предприятия Приморья. Ухой будут угощать в каждом из них. А вот перекрывать дороги по случаю рыбацкого праздника сотрудники ГИБДД не будут.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.

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