Пенсионное удостоверение. Фото: ИА PrimaMedia

Петиция о выплате пенсии только неработающим пенсионерам появилась в Сети

Автором петиции является Ирина Арапова

7 июля, PrimaMedia. Петиция с требованием платить пенсии только пенсионерам, которые не работают, появилась в Сети. На данный момент подписали документ более 30 тысяч человек. Автором петиции является Ирина Арапова. По ее словам, такое предложение разумно и поможет повысить пенсионные выплаты тем, кто не может работать. При этом инициаторы просят ограничить выплату пенсионных пособий работающим пенсионерам, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на "ФедералПресс".

Также предлагают обсудить комплексные меры для наполнения пенсионного фонда путем перенаправления освободившихся денежных средств на повышение пенсий неработающих пенсионеров. Данное письмо направлено в адрес президента России.

Напомним, что россияне высказались резко против повышения пенсионного возраста. Опрос проводился среди 1306 респондентов. Каждый пятый из опрошенных уверен, что не доживет до пенсии.

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