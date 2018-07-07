Ленин - первый вождь КПРФ. Фото: ИА PrimaMedia

Коммунисты вторично выдвинули своего кандидата в губернаторы Приморья

На сей раз процедура вписалась в сроки, утвержденные законом

7 июля, PrimaMedia. Приморское отделение КПРФ сегодня, 7 июля, на втором этапе отчетно-выборной конференции вновь выдвинуло кандидатом в губернаторы Андрея Ищенко. Одновременно коммунисты определили своих кандидатов на выборы в Законодательное собрание Приморского края по двум округам, сообщает ИА PrimaMedia.

Вторично выдвигать кандидата в губернаторы членам Приморского отделения КПРФ пришлось для того чтобы соблюсти формальную процедуру как положено: в соответствии с Избирательным кодексом, выдвижение кандидатов начинается не ранее, чем за 75 дней до голосования. Предыдущее решение о кандидатуре Андрея Ищенко коммунисты приняли 23 июня, тогда как отсчет законного срока выдвиженцев начался 25 июня.

Одновременно с кандидатом в губернаторы местное отделение КПРФ назвало своих кандидатов в депутаты Законодательного собрания Приморья: по одномандатному округу №4, границы которого совпадают с Фрунзенским районов Владивостока и Хасанским муниципальным районом, кандидатом стала депутат Думы Владивостока Надежда Телелюева. По Уссурийску (округ №6) партия поддержала бывшего депутата Заксобрания от ЛДПР, а ныне первого секретаря Дальнереченского горкома КПРФ, фермера Юрия Корнеева.

Напомним, что досрочные выборы главы края и депутатов по двум округам в Законодательное собрание пройдут 9 сентября 2018 года.

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