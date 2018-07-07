«Гонка Героев» финишировала на владивостокском полигоне Горностай

7 июля, PrimaMedia. "Гонка Героев" в четвертый раз состоялась в окрестностях Владивостока, на полигоне Горностай. В ней приняли участие около 3000 жителей Приморья, сообщает ИА PrimaMedia.

Трасса протяженностью около 9 км включала 34 разнообразных препятствия, разработанных в расчете на армейские тренировки. "Гонка Героев" — это спортивно-массовое мероприятие, построенное на основе норм ГТО, в котором можно участвовать как в одиночку, так и парами и командами. Забег предполагает три формата: чемпионат (для выносливых и опытных), масс-старт — дистанция попроще и командный забег.

Фотокорр ИА PrimaMedia побывал в гуще событий и запечатлел драматические моменты соревнования с падениями в лужи, карабканием по отвесным стенам, проползанием под колючей проволокой, тяжелой военной техникой и поисками выхода из катакомб. Возможно, читатели отыщут среди героев гонки своих знакомых и друзей.