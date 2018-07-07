Регата «Кубок губернатора Приморского края по гребле на лодках «дракон» прошла в Новике

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Регата «Кубок губернатора Приморского края по гребле на лодках «дракон» прошла в Новике

7 июля, PrimaMedia. XV Международная регата "Кубок Губернатора Приморского края по гребле на лодках "дракон" проходила сегодня, 7 июля, во владивостокской бухте Новик. В этот раз помериться силой с приморскими гребцами приехали несколько сильнейших команд из Китая и Москвы, сообщает ИА Primamedia.

Регата стала юбилейной по счету. Вдобавок в 2018 году исполняется 20 лет с начала развития гребли на лодках "дракон" в России – и "драконье" движение стало распространяться именно из Владивостока.

В честь 15-летнего юбилея регаты помимо собственно гонок "драконов" была организована масштабная спортивная программа. За почетные награды сразились серферы, пловцы, гребцы на сурфски, аутригерах и сап-бордах. Главной частью программы стали гонки на лодках "дракон", где соревновались в юношеском, женском, мужском и смешанном классах на десяти— и двадцатиместных лодках. Наряду с профессиональными спортсменами в регате приняли участие и любители.

Первыми в смешанной гонке на двадцатиместных лодках стала сборная из двух команд: приморцев "Аквамарин" и москвичей "Московские драконы". Победителем в смешанной гонке на десятиместных лодках стала команда "Порвага".

Среди женщин первыми в десятиместных лодках пришла команда "Рыба моей мечты", среди мужчин – китайская команда "Бейхуа-1".

В соревнованиях на океанских каноэ – аутригер – на дистанции 5 тысяч метров победил Игорь Гаврилов, в дисциплине сурфски на 5 тысяч метров первым к финишу пришел Егор Карпов, в аутригере на 200 метров первым стал Владимир Берсенев. В дисциплине сурфски-двойка победили Игорь Мыльников и Антон Шереметьев.

В состязании "Драгон батл" победила команда из Китая "Шанхай Дрегонз", в смешанной гонке "Дракон 40+" выиграла команда "Восток Телеком".

Врио губернатора Андрей Тарасенко поблагодарил всех участников за яркий спортивный праздник и вручил победителям медали и кубки.

"Вы показали сегодня немало хороших результатов. Спорт для всех нас очень важен, и мы всегда будем болеть за наших спортсменов", – подчеркнул глава региона.

Карпов, в аутригере на 200 метров первым стал Владимир Берсенев. В дисциплине сурфски-двойка победили Игорь Мыльников и Антон Шереметьев.

В состязании "Драгон батл" победила команда из Китая "Шанхай Дрегонз", в смешанной гонке "Дракон 40+" выиграла команда "Восток Телеком".

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