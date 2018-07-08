Георгий Мартынов: Этот год – сложный для рыбаков Приморья, но поводы для оптимизма есть

Георгий Мартынов. Фото: ИА PrimaMedia

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий края – о том, с чем отрасль встречает очередной День рыбака

8 июля, PrimaMedia. Рыбохозяйственный комплекс Приморского края (как и всей страны) в 2018 году переходит на новый этап своего развития – меняется законодательная база, начинают реализовываться проекты по обновлению флота и созданию новой береговой перерабатывающей и торговой инфраструктуры. В преддверии традиционного Дня рыбака корр. ИА PrimaMedia побеседовал с президентом Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Георгием Мартыновым.

— 2018 год – сложный для рыбной отрасли страны: идет процесс перезаключению квотных договоров, меняется отраслевое законодательство, активизировались сторонники радикальных изменений правил игры в рыболовстве… По вашей оценке, что ждет рыбаков, есть ли поводы для оптимизма?

— Поводы для оптимизма есть всегда, и сегодня главный из них – профессиональный праздник День рыбака, который в этом году мы отмечаем 8 июля. Желаю всем нашим рыбакам, рыбопереработчикам, их родным и близким спокойного моря, хороших уловов и хорошего финансового результата — чтобы экономика предприятий развивалась, чтобы было, на что жить семьям, чтобы были хорошие пенсионные отчисления в связи с предстоящей реформой.

Если же говорить о состоянии дел в целом, то ситуация в отрасли в значительной мере действительно революционная. База, заложенная в советские времена, потихоньку иссякает. Да, мы были в отрасли рыболовства по-настоящему мировой державой, вылавливали ежегодно до 11 млн тонн биоресурсов. После, в 2004 году, был исторический минимум – 2,9 млн тонн. И теперь ситуация сновы выправляется, в 2017 году достигли показателя почти в 5 млн. Это очень хороший показатель.

Но мы понимаем, что и добывающий флот, и рыбоперерабатывающий флот, и береговые предприятия требуют обновления. И принятые в 2015 году на Госсовете решения и поручения президента РФ начали по-настоящему реализовываться как раз в 2018 году, это, в первую очередь, запуск механизма инвестиционных квот, которые призваны стимулировать строительство новых судов и береговых заводов.

Все это идет, разумеется, непросто, гарантированных рецептов, как развить рыбную отрасль страны, наверное, нет ни у кого. Каких результатов мы достигнем, станет понятно через несколько лет, но есть пословица — "Не ошибается тот, кто ничего не делает". Мы, приморские рыбаки, полагаем, что обновления будут, что в принципе курс взят верный. Надеемся, что начатое сегодня обновление флота и береговой рыбопереработки, поддержанное инвестиционными квотами, будет продолжено. Но нужно понимать, что только программой инвестиционных квот всех проблем отрасли не решить: инвестквоты – это ведь только 20% от всего общедопустимого улова водных биоресурсов, следовательно, примерно пятая часть флота и береговой инфраструктуры может быть обновлена с использованием этого ресурса.

Сегодня мы как представители рыбацкого сообщества ведем с правительством РФ, Минсельхозом, Росрыболовством, с Федеральной налоговой службой диалог, рассматриваем, например, предложение обнулить ставки сборов за пользование биоресурсами для предприятий, которые инвестируют в строительство флота. Возможно, государство может выделять субсидии на погашение кредитной ставки при строительстве на российских верфях рыбодобывающего флота. То есть совместный поиск тех финансовых инструментов, которыми, по нашей оценке, можно было бы существенно стимулировать обновление флота и береговой инфраструктуры, продолжается.

— С 1 июля вступили в силу положения закона об обязательной электронной ветеринарной сертификации пищевой продукции, в том числе и рыбы. Как рыбаки справляются с очередной новацией?

— Процесс перевода ветсертификации на "электронку" — необратимый, и когда мы его отладим, наверное, это будет благом. Но сегодня большие сложности в работу предприятий вносят нестыковки между информационными системами Россельхознадзора и Росрыболовства. Также пока не понятно, как будут оформляться ветсертификаты на уловы биоресурсов. Согласитесь, что загружать данные во ФГИС "Меркурий" после каждого траления – это не совсем то, чем должны заниматься в море рыбаки. Почему нельзя брать данные для "Меркурия" из тех, которые подает промысловое судно ежесуточно, и где вылов указан? Есть также проблемы при перегрузке рыбопродукции в море на транспортные суда.

Мы совместно с Росрыболовством и Россельхознадзором проводили специальное совещание в Москве и вместе смотрели всю производственно-транспортную "цепочку" при промысле, увидели ряд нестыковок. Хорошо, что наши надзорно-контрольные органы понимают, что система сама по себе далека еще несовершенна, и мы надеемся, что административных наказаний рыбаков за невыполнение, по сути, невыполнимых пока требований в течение полугода-года не будет.

— Как для приморских рыбодобывающих предприятий проходит кампания по перезаключению договоров, закрепляющих доли квот на промысловые ресурсы?

— Я в качестве наблюдателя от рыбацкого сообщества участвую в работе комиссии Росрыболовства по перезаключению квотных договоров в Дальневосточном бассейне, срок действия которых истекает 31 декабря этого года. Работа проделана огромная, на сегодняшний день мы рассмотрели около 3 тысяч заявок, поступивших от наших дальневосточных предприятий. Хочу отдать должное руководству Росрыболовства, которое привлекло к работе комиссий представителей рыбацких ассоциаций, сделало их работу максимальной прозрачной. Я и мои коллеги из других регионов ДВ участвовали в рассмотрении всех поступивших заявок – от первой до последней. И когда возникали спорные вопросы, требующие голосования, председатель "дальневосточной" комиссии , заместитель руководителя Росрыболовства Петр Степанович Савчук и другие участники комиссии всегда учитывали прежде всего интересы наших рыбаков. В итоге практически на 99% заявки дальневосточников были удовлетворены. Отказы же в основном были вызваны тем, что заявки на получение долей квот по каким-то причинам подали компании, не имеющие на сегодняшний день действующих договоров, дающих право пользования ресурсами.

Сейчас идет последний этап кампании — расчет долей квот и заключение договоров. Мы надеемся, что и этот этап пройдет успешно для наших приморских и в целом дальневосточных рыбаков. Да, и здесь есть свои нюансы, вызванные изменениями отраслевого законодательства: объединяются прибрежные и промышленные квоты, поэтому и требуется перерасчет долей. И наша задача как представителей отраслевого сообщества состоит в том, чтобы наши предприятия при возможных изменениях долей в процентах не потеряли в физических объемах ресурсов.

Хотя следующий этап за распределением долей – опять новшества. ПК эти новшества даже в большей степени коснутся, а для всех остальных – это объединение прибрежных зон и зон исключительной экономической зоны. Если доли изменятся в процентном соотношении, наша задача в том, чтобы предприятия не потеряли физические тонны, чтобы объем вылова, соответствующий 2017 году, сохранился и в 2019 году. Особенно это важно для небольших предприятий с маленькой долей квоты на тот или иной биоресурс, ведь простое арифметическое сокращение доли квоты может означать потерю для предприятия существенной доли ресурса в тоннах.

Не будем забывать, что Приморский край в этой ситуации находится в особом положении. Ранее подзона Приморья разделялась условно на две части – южнее мыса Золотой и севернее мыса Золотой. Упрощенно говоря, зоной ответственности Приморья была акватория южнее мыса Золотой, зоной ответственности Хабаровского — севернее Золотого. Теперь как таковые прибрежные квоты отменяются, и подзона Приморье объединяется в единое промысловое пространство. И тут возникают определенные нюансы: подзона Приморья с одной стороны не может похвастаться масштабными запасами главных промысловых объектов ДВ-бассейна — минтая и сельди, но, с другой стороны, наше биоразнообразие всегда вызывает у рыбаков со всего Дальнего Востока определенный интерес. В подзоне Приморье очень много валютоемких объектов — креветки, краба, морского ежа. И здесь мы работаем над тем, чтобы наши, приморские предприятия при объединении подзоны не потеряли в ресурсах, в разрешенном физическом объеме вылова. Будем обращаться с нашим предложением к врио губернатора Приморья.

— На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко высказал свою позицию в отношении рассматриваемых сейчас в правительстве РФ инициатив по изъятию до половины крабовых квот из действия "исторического принципа" и продаже их на аукционе. Глава региона выступил против такого подхода – как несущего серьезные риски рыбной отрасли края и его социально-экономическому положению в целом. Можно сказать, что рыбацкое сообщество Приморья и Андрей Тарасенко, что называется, "нашли общий язык"?

— От себя лично и от всех рыбаков хочется сказать Андрею Владимировичу Тарасенко большое спасибо за то внимание, которое он уделяет рыбной отрасли и в целом морской деятельности, и за его последовательную, принципиальную позицию по острым вопросам отрасли. Когда в СМИ появилась первая информация о том, что президенту предложено крабовые квоты выставить на аукцион, глава региона первым из руководителей "рыбацких" субъектов написал письмо на имя президента РФ с просьбой оставить "исторический принцип" в неприкосновенности. Несмотря на то, что по этой теме уже прошел целый раунд переговоров — у министра сельского хозяйства, у профильного вице-премьера, у премьер-министра, — и у правительства начало формироваться определенное мнение, Андрей Владимирович высказал президенту свое мнение, поддержал наших рыбаков. Мы надеемся, что рыбная отрасль и края, и все страны не пострадает, что экономика рыбохозяйственного комплекса не будет подорвана непродуманными решениями.

Другая важная задача врио губернатора, совпадающая с задачей нашей Ассоциации и в целом рыбохозяйственного комплекса региона, – это прекратить отток рыбохозяйственных предприятий из Приморья. За последние несколько лет от нас ушли на Камчатку и в Хабаровский край достаточно крупные предприятия. Следовательно, нужно создать такие благоприятные условия для развития рыбохозяйственного комплекса в Приморье, чтобы, наоборот, к нам приходили рыбаки. Ведь исторически было заложено, что Владивосток был рыбацкой столицей Дальнего Востока. В советское время тут были и главк "Дальрыба", и самый большой рыбоперерабатывающий флот, и транспортно-рефрижераторный флот всего Дальнего Востока здесь базировался. И все это объясняется не какими-то амбициями, а географическим и логистическим положением региона, здесь — незамерзающие порты, железная дорога, береговая инфраструктура.

— Кстати, об инфраструктуре. Жители Владивостока уже много лет говорят о том, что рыбацкий город-порт без рыбного рынка – это какой-то абсурд. Участник вашей Ассоциации компания "Акватехнологии" сегодня выступает инвестором в проекте по созданию такого рынка. Как вы оценивает потенциал этого проекта?

— У нас сегодня есть два актуальных проекта рыбных рынков. Первый – на улице Татарской, на базе "Владивостокского рыбокомбината". Это, скорее, проект мелкооптового рынка. Ведь он будет не очень удобно расположен для розничных потребителей, а вот для закупщикам из Уссурийска, Кавалерово, Чугуевки и других территорий не нужно будет ехать за рыбой в центр Владивостока за продукцией.

Второй проект, с которым компания "Фар Лайн ДВ" стала резидентом Свободного порта Владивосток и в который инвестируют "Акватехнологии" — конечно, более масштабный и более, так сказать, парадный. Этот рынок украсит лицо города, станет его изюминкой. Благодаря статусу резидента, уже есть механизм получения в аренду земельного участка под рынок рядом с Набережной Цесаревича.

Инвесторы — компания "Акватехнологии" и ряд других компаний — готовы вложить свои деньги в строительство объекта. Кроме того, "Акватехнологии", суда которой работают в подзоне Приморье, добывает большой спектр рыбопродукции и морепродукции, так что ассортимент у будущего рынка будет разнообразным. Я также думаю, что не останется в стороне и группа компаний "Доброфлот", у которой тоже есть достаточно много флота, который работает в подзоне Приморья. Также наши небольшие приморские компании могут участвовать, в том числе и те, кто выиграл в 2017 году квоты на краба в подзоне Приморье.

Кроме того, компания "Акватехнология" и Ассоциация надеются на помощь нашего японского коллеги Кимуро-сан (Киёси Кимура (Kiyoshi Kimura), владелец сети ресторанов Kiyomura Corporation –ред.). У него огромный опыт управления рыбными рынками, и он, наверное, самый крупный ресторатор в Японии. Вся Япония знает его не меньше, чем у нас знают Аллу Пугачеву, это очень колоритная фигура. Готовы помогать и корейские партнеры.

Сегодня Ассоциацией рыбохозяйственных предприятий Приморья уже подготовлен проект соглашения с компанией, которая будет строить рынок, где мы учтем интересы наших рыбаков. Самое главное, чтобы потом объект не превратился в обыкновенный торговый центр, а навсегда остался рыбным рынком. Очень надеюсь, что сейчас у нас все получится.