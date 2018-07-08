Народная достопримечательность: Во Владивостоке открыли скульптуру "Семь сопок"

Скульптура "Семь сопок" во Владивостоке. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Проект, созданный на деньги горожан, появился на набережной Спортивной гавани

8 июля, PrimaMedia. Скульптурную композицию "Семь сопок Владивостока" открыли в районе набережной Спортивной гавани. На архитектурный проект владивостокской мастерской Concrete Jungle деньги собирали с помощью краудфандинговой платформы, а его реализация заняла 6 лет. На открытии арт-объекта присутствовали более сотни горожан, которые посмотрели фильм о создании скульптуры, а затем смогли поближе с ней познакомиться, сообщает ИА PrimaMedia.

Проект "Семь сопок Владивостока" архитектурное бюро Concrete Jungle вынашивала несколько лет. В итоге получилась скульптурная композиция из бетона, которая рассказывает жителям и гостям города об основных высотах Владивостока в цифрах. В итоге получилась упрощенная модель рельефа города с соблюдением масштаба и ориентации по сторонам света.

В каждой из "сопок" вмонтирована табличка с её названием, рельефом, высоты над уровнем моря и QR-кодом, с помощью которого можно посмотреть видеоролик о каждой из семи сопок города.

Помимо этого, в каждом столбе находится динамик, с помощью которого можно услышать звуки, записанные на каждой из сопок города. Это и скрежет пушек на форте №7, и голоса жителей гостинок на Шошина.



Схематичное изображение скульптуры "Семь сопок Владивостока". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

: "Проект был придуман ещё в 2012 году, но какие-то конкретные действия мы стали предпринимать лишь в 2015. Один год потратили на краудфандинг, потом подготавливали материалы, согласовывали проект и место. С помощью платформы Boomstarter удалось собрать более 400 тысяч рублей, но в итоге, за вычетом всех налогов и сборов мы получили около 370 тысяч. Затем мы выиграли грант городского проекта "Молодежная инициатива" от управления по делам молодежи.

Пока я даже не знаю точно, во сколько нам этот проект обошелся. Сейчас всё закончим и будем подбивать баланс. Но у меня такое ощущение, что он выйдет сильно за миллион.



Дизайн проекта несколько раз менялся. Мы ведь производственники, постоянно растем, постоянно узнаем новые технологии. Со временем предыдущие варианты проекта и то, как мы видели их реализацию, попросту отпадали. Приходилось учитывать все подводные камни.

Ну например, первый вариант был монолитный. То есть мы приезжаем, ставим опалубку и льём бетон на месте. И тут ты сильно рискуешь. Зальешь, а у бетона будет не то качество, которое тебе нужно. И что потом, разбивать скульптуру и устраивать разрушения в центре города? При этом нам необходимо было разводить звук, свет и этот вариант не выдержал никакой критики.



Феликс Машков и Вадим Герасимов, мастерская Concrete Jungle. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

В итоге пришли к этому проекту. С одной стороны, это современная скульптура, но она дает много очень простого для людей. Она про наши сопки, она несет в себе информацию, она связана с культурным кодом людей, которые здесь живут. Многие из сегодняшних зрителей впервые узнали названия некоторых сопок и их высоту. А вообще, нужно двигаться в том направлении, когда художник действительно может высказываться.

Нам здесь повезло — мы и высказались, и создали понятное для окружающих. Во Владивостоке скульптура делается, но в основном это монументальное искусство. Конечно, это понятно всем, но надо и параллельно двигаться вперед. Одно другому не мешает.



С реализацией проекта нам помогали несколько партнеров, без которых мы бы навряд ли его осилили. Например, компания "Беатон" с нами стала сотрудничать еще на момент нашего краудфандинга. Мы обращались ко многим производителям по поводу консультаций, какой бетон лучше использовать и т.д. И это заканчивалось тем, что "какая еще скульптура? есть прайс, смотрите там!". "Беатон" изначально повели себя открыто, мол, приезжайте, всё обсудим.

В итоге мы подобрали гидротехнический бетон марки 550 с добавлением микрокремнезема, что делает бетон водонепроницаемым. Из такого бетона мосты льют и он может простоять под 200 лет. Но все эти "фишечки" тянут за собой одну проблему — это цена. Этот бетон стоит в три раза больше обычного. В итоге компания нас проспонсировала.

Открытие скульптуры "Семь сопок Владивостока". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Рельеф сопки. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Открытие скульптуры "Семь сопок Владивостока". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Открытие скульптуры "Семь сопок Владивостока". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Открытие скульптуры "Семь сопок Владивостока". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Открытие скульптуры "Семь сопок Владивостока". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Открытие скульптуры "Семь сопок Владивостока". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Открытие скульптуры "Семь сопок Владивостока". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Открытие скульптуры "Семь сопок Владивостока". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Открытие скульптуры "Семь сопок Владивостока". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia 1 / 10



Фигуры "сопок" разборные, для того, чтобы можно было заменять все детали. Также, делая фигуры отдельно, у тебя есть полный контроль качества. Ты можешь отбраковывать неполучившийся элемент, у нас были такие случаи. При этом становится предсказуемым монтаж, по сути мы складываем "сопку" как из кирпичиков".



Скульптура "Семь сопок Владивостока" выполнена в масштабе 1:1000 (в 1 метре — километр), а высота столбов в масштабе 1:75.

В последующие две недели работники мастерской Concrete Jungle планируют завершить оставшиеся работы по установке динамиков в колонны и установке бронированного стекла на подсветку столбов. Помимо этого, создатели проекта предложили сделать 7 июля во Владивостоке Днем сопок.