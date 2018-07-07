Спорт. 11:15
Футбол. Фото: pixabay.com

Слезы, гордость и благодарность: как Приморье болело за Россию в матче с Хорватией

Обзор социальных сетей приморских болельщиков от PrimaMedia

8 июля, PrimaMedia. От искренней надежды на победу до расстройства и благодарности команде колебались эмоции болельщиков Владивостока при просмотре матча между командами России и Хорватии. Сборная нашей страны не прошла в 1/2 финала, но россияне, в том числе и приморцы, оказали самую искреннюю и теплую поддержку нашим футболистам. ИА PrimaMedia следит за тем, как жители края реагируют в социальных сетях на результаты игр в рамках нынешнего мундиаля.

Перед матчем уже традиционно соцсети заполнили фотографии болельщиков в боевом раскрасе и обмундировании. В своих постах владивостокцы ограничивались надеждой на хорошую игру и выходом в 1/2 финала.

Публикация от @margarita_lmn

#усынадежды⚽️ #чм2018 #россиявперёд #россияхорватия

Публикация от Svetlana (@varakina_svetlana)

Россия, Россия, Россия!!!

Публикация от Дмитрий Спесивцев (@spesivtsevdmitriydv)

За нашу сборную болели даже котики!

На улицы города, несмотря на холодные ночи, вышли болеть десятки людей.

Болеем за наших

Публикация от александр кошкаров (@aleksandr.koshkarov)

Наш мундиаль⚽#оспорт#городуморя#моясемья

Публикация от tatianapanarina (@tanpanarina)

Досадное поражение расстроило приморских болельщиков, но они продолжали поддерживать нашу сборную.

не говори гоп, пока пенальти не пробили

Публикация от Julia Sadivskaya (@julie.s39)

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко подвел небольшой итог участия сборной России в Чемпионате Мира и напомнил, что ЧМ2018 продолжается.

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