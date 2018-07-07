Слезы, гордость и благодарность: как Приморье болело за Россию в матче с Хорватией

8 июля, PrimaMedia. От искренней надежды на победу до расстройства и благодарности команде колебались эмоции болельщиков Владивостока при просмотре матча между командами России и Хорватии. Сборная нашей страны не прошла в 1/2 финала, но россияне, в том числе и приморцы, оказали самую искреннюю и теплую поддержку нашим футболистам. ИА PrimaMedia следит за тем, как жители края реагируют в социальных сетях на результаты игр в рамках нынешнего мундиаля.
Перед матчем уже традиционно соцсети заполнили фотографии болельщиков в боевом раскрасе и обмундировании. В своих постах владивостокцы ограничивались надеждой на хорошую игру и выходом в 1/2 финала.
О-ле-оле-оле-оле! Россия, вперед!🇷🇺 . Матч 1/4 финала Россия : Хорватия. Мы готовы. Мы в ожидании. Уж, что-что, а болеть-то мы умеем!😜 Искренне, с душой, не стыдясь зареветь от счастья! И пускай мы без кокошников и шаурмы и даже #усынадежды не нарисовали, но мы верим в чудо! Удачи, парни!🍀 #vdk #sochi #чм2018 #футбол #россияхорватия #болеемзанаших #веримвчудо
За нашу сборную болели даже котики!
На улицы города, несмотря на холодные ночи, вышли болеть десятки людей.
Досадное поражение расстроило приморских болельщиков, но они продолжали поддерживать нашу сборную.
Мэр Владивостока Виталий Веркеенко подвел небольшой итог участия сборной России в Чемпионате Мира и напомнил, что ЧМ2018 продолжается.