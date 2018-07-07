Слезы, гордость и благодарность: как Приморье болело за Россию в матче с Хорватией

Футбол. Фото: pixabay.com

Обзор социальных сетей приморских болельщиков от PrimaMedia

8 июля, PrimaMedia. От искренней надежды на победу до расстройства и благодарности команде колебались эмоции болельщиков Владивостока при просмотре матча между командами России и Хорватии. Сборная нашей страны не прошла в 1/2 финала, но россияне, в том числе и приморцы, оказали самую искреннюю и теплую поддержку нашим футболистам. ИА PrimaMedia следит за тем, как жители края реагируют в социальных сетях на результаты игр в рамках нынешнего мундиаля.

Перед матчем уже традиционно соцсети заполнили фотографии болельщиков в боевом раскрасе и обмундировании. В своих постах владивостокцы ограничивались надеждой на хорошую игру и выходом в 1/2 финала.

Публикация от @margarita_lmn 7 Июл 2018 в 11:51 PDT

Россия, Россия, Россия!!! Публикация от Дмитрий Спесивцев (@spesivtsevdmitriydv) 7 Июл 2018 в 11:53 PDT

За нашу сборную болели даже котики!

Публикация от Илона (@ilonika71) 7 Июл 2018 в 11:44 PDT

На улицы города, несмотря на холодные ночи, вышли болеть десятки людей.

Болеем за наших Публикация от александр кошкаров (@aleksandr.koshkarov) 7 Июл 2018 в 10:49 PDT

Публикация от Владимир Поникарь (@vladimir_ponikar) 7 Июл 2018 в 12:57 PDT

Наш мундиаль⚽#оспорт#городуморя#моясемья Публикация от tatianapanarina (@tanpanarina) 7 Июл 2018 в 2:59 PDT

Досадное поражение расстроило приморских болельщиков, но они продолжали поддерживать нашу сборную.

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко подвел небольшой итог участия сборной России в Чемпионате Мира и напомнил, что ЧМ2018 продолжается.