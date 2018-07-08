Виталий Веркеенко примет участие во всемирном саммите городов и форуме мэров

Виталий Веркеенко. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

В форуме будут участвовать 149 мэров

8 июля, PrimaMedia. По приглашению правительства Сингапура глава Владивостока Виталий Веркеенко примет участие в VI Всемирном саммите городов (WCS) и Форуме, который состоится в этом городе-государстве с 8 по 12 июля, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Всемирный саммит городов — это крупнейшая мировая площадка для обсуждения вопросов комплексного развития городских территорий, организуемая Правительством Сингапура с 2010 года. В этом году он пройдет под лозунгом "Будущее городов через инновации и сотрудничество". Ключевое мероприятие саммита — Форум мэров городов, в котором примут участие 149 глав городов мира. Россию на всемирном форуме будут представлять главы Казани и Владивостока, получившие персональные приглашения.

"На площадке саммита главы городов и ведущие мировые эксперты в сфере градостроительства и планирования обсудят комплексное развитие городских территорий через внедрение новых технологий и передовой опыт управления городским хозяйством. Одной из тем Форума мэров станет привлечение финансовых ресурсов, расширение участия бизнеса в инфраструктурных проектах и развитие государственно-частного партнерства, работа с инвесторами и альтернативные модели городского финансирования", — говорится в сообщении администрации Владивостока.

Виталий Веркеенко отметил, что важно не только познакомиться с инновационными технологиями и эффективными управленческими подходами, посмотреть на успешные примеры создания комфортных для жизни и гармонично развитых городов, но и получить реальные, действенные инструменты развития города.

Напомним, по мнению главы приморской столицы, Владивосток призван стать центром международного сотрудничества России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

— Во Владивостоке работают семь генеральных консульств и 16 почетных консулов иностранных государств. Ни один город России, кроме столиц, не может похвастаться таким вниманием других стран мира. Недаром название города означает "владеющий Востоком". Именно здесь формируются евразийские связи, дающие импульс к развитию международных отношений и экономической активности России со странами АТР, и мы должны по максимуму использовать это преимущество, — заявил Виталий Веркеенко.