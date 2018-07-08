"Растопить ледяной занавес": Американский писатель презентует книгу во Владивостоке

Книги. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Книга рассказывает об отношениях России и США

8 июля, PrimaMedia. Американский журналист, писатель и ученый Дэвид Рамсер посетит Владивосток и ряд других городов России, чтобы презентовать свою книгу Растопить ледяной занавес: невероятная история народной дипломатии на границе России и Аляски". Издание на русском языке является продуктом российско-американского сотрудничества. Перевод редактировали дальневосточный журналист и писатель Василий Авченко и филолог из Анкориджа Елена Фаркас, отпечатана книга во владивостокской типографии. Русское издание приурочено к празднованию 30-летия "Перелета Дружбы" с Аляски на Чукотку, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу генерального консульства США.

Во Владивостоке Дэвид Рамсер встретится с читателями 10 июля. В 16.15 – 16.45 писатель проведет автограф-сессию в магазине "Владкнига" (Светланская, 45, Малый ГУМ, 3-й этаж). В 17.30 в зале "Эмеральд" отеля "Лотте" (бывший "Хёнде" — ул. Семеновская, 29) состоится презентация книги и дискуссия с аудиторией.

Дэвид Рамсер, с конца 1980-х работавший советником двух губернаторов, мэра Анкориджа и сенатора Аляски, был свидетелем и участником многих ключевых событий в регионе, где Россия и США отделены друг от друга лишь узкой полоской моря. Его книга – детальный рассказ о том, как добрая воля простых людей по разные стороны Берингова пролива помогла растопить лед в отношениях двух сверхдержав.

— Я более 10-ти раз посещал Россию как обычный гражданин, как правительственный чиновник, как автор. То, что заставляет меня возвращаться – это теплое и широкое русское гостеприимство, и стремление работать вместе над тем, чтобы сделать отношения между нашими народами более продуктивными. Я с жду поездки по Дальнему Востоку, чтобы посетить те места, в которых я не был уже несколько десятилетий, — делится эмоциями автор книги Дэвид Рамсер.

Полет компании "Аляска Эйрлайнз" из Нома, Аляска в поселок Провидения на Чукотке 13-14 июня 1988 года стал символом восстановления связей между людьми России и США. Главными пассажирами рейса были представители коренных народов Аляски, которые смогли встретиться со своими родственниками на Чукотке после четырех десятилетий "ледяного занавеса", воздвигнутого между ними правительствами США и СССР в 1948 году.

Легендарный перелет, по мнению Дэвида Рамсера, стал во многом возможен благодаря упорству и энтузиазму простых людей. Последовавший за этим событием период расцвета добрососедских отношений между Аляской и Дальним Востоком России был также в значительной степени заслугой народных дипломатов.

— Тридцать лет назад обычные люди с Аляски и Дальнего Востока России объединили свои усилия через Берингов пролив, чтобы ослабить напряжение "холодной войны", — говорит Дэвид Рамсер – Их усилия положили начало новой эре продуктивных двусторонних отношений, которые сделали мир более безопасным. Сегодня необходимо предпринять такие же усилия, чтобы улучшить взаимодействие между США и Россией. Я надеюсь, что моя книга "Растопить железный занавес", которая описывает тот период, поможет продемонстрировать силу народной дипломатии, — надеется Дэвид Рамсер.