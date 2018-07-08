Клещи атакуют: шесть случаев клещевого энцефалита зарегистрировано в Приморье

Клещ. Фото: Гречанюк Виталий, ИА PrimaMedia

По данным Роспотребнадзора в 2018 году клещи присасываются чаще на 0,9% относительно прошлого года

8 июля, PrimaMedia. Во Владивостоке выявлен случай клещевого энцефалита и еще пять случаев в районах Приморского края. Всего в этом году зарегистрировано 5464 обращений с присасыванием клещей на 30 административных территориях края, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Также зарегистрирован 41 случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, 29 случаев клещевого риккетсиоза, шесть случаев гранулоцитарного эрлихиоза человека и один случай моноцитарного анаплазмоза человека.

Специалистами исследовано 3735 клещей, снятых с жителей края. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 14 клещах, в 413 клещах — боррелии, в 20 клещах – эрлихии, в 27 клещах – анаплазмы, в 14 клещах — риккетсии.

В случае присасывания клеща необходимо максимально быстро его удалить и обратиться в медицинское учреждение. Снятого клеща рекомендуется сдать в лабораторию, где проводятся экспресс-исследования для определения зараженности на инфекции, передающимися клещами. Список лабораторий по приему и исследованию клещей можно найти на сайте Роспотребнадзора.

В целях экстренной специфической профилактики клещевого энцефалита проводится иммуноглобулинопрофилактика. За текущий период 2018 года серопрофилактику противоклещевым иммуноглобулином получили — 151 человек, в том числе и 68 детей.