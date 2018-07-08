Сотрудников кожвендиспансера осудили за хищение почти 25 миллионов рублей

судебный молоток. Фото: ИА PrimaMedia

Соучастников приговорили к 7,9 и 6,9 годам лишения свободы, а также назначили штраф в один миллион 250 тысяч рублей

8 июля, PrimaMedia. Первореченский районный суд г. Владивостока рассмотрел уголовное бывших сотрудников "Краевого клинического кожно-венерологического диспансера". Они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Двое сотрудников похитили в общей сложности 24,5 миллиона рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу прокураторы Приморского края.

Суд установил, что для учреждения было приобретено медицинское оборудование за счет бюджетных средств резервного фонда. Мошенники, работающие в кожвендиспансере, знали, что услуги на купленном оборудовании должны предоставляться бесплатно. На базе диспансера они организовали учреждение по оказанию косметологических услуг на платной основе. Всего по такой схеме чуть более, чем за год мошенники заработали 21 миллион рублей.

Еще 3,5 миллиона бывшие сотрудники диспансера похитили в ходе ремонтно-восстановительных работ в мед. учреждении. Мошенникам удалось ввести в заблуждение главного врача относительно объема и качества производимых работ.

Ранее злоумышленники использовали схему, по которой госконтракты заключались по завышенной стоимости подрядных работ, осуществляя деятельность в "Приморском краевом противотуберкулезном диспансере", за что суд приговорил одного фигуранта к семи годам девяти месяцам лишения свободы, вторую — к шести годам девяти месяцам лишения свободы, соучастники будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также подсудимым назначено наказание в виде штрафов на общую сумму один миллион 250 тысяч рублей.

Поскольку при проведении повторной экспертизы установлено, что сумма причиненного ущерба больше, чем признано органами следствия, суд оставил право за кожверндеспанцером обратиться с иском в суд снова.