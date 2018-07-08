День рыбака отмечают в Приморье

Фоторепортажи

День рыбака отмечают в Приморье

Жизнь Приморья

8 июля, PrimaMedia. Один из важнейших для приморцев профессиональных праздников – День рыбака – отмечается во Владивостоке. Традиционно на площадках города устраиваются гулянья и веселье. Фотограф ИА PrimaMedia прогулялся по праздничному городу и подсмотрел за тем, как отмечают День рыбака жители морского города.

Традиционно на День рыбака гуляющие горожане угощаются наваристой ухой прямо на набережной. Здесь же работают аниматоры, которые проводят конкурсы с призами.

Кроме Владивостока торжества в честь Дня рыбака проходят в поселках Южно-Морской, Ливадия, Преображение. Именно эти населенные пункты сосредоточили главные рыбопромысловые и перерабатывающие предприятия Приморья. Ухой угощают в каждом из них.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

В День Рыбака приморцев будут угощать ухой

Комментарии

ДРУГИЕ ФОТОРЕПОРТАЖИ

07 июля, 21:25
54
 Регата «Кубок губернатора Приморского края по гребле на лодках «дракон» прошла в Новике
07 июля, 19:25
86
 «По колено в грязи и по уши в восторге»: во Владивостоке состоялась четвертая Гонка Героев
01 июля, 02:15
143
 Такого Владивосток еще не видел: голубые паруса, танцующий свет и лучи с Золотого моста
30 июня, 20:30
36
 Розыгрыш Кубка Приморского края по SUP-бордингу состоялся у берегов Владивостока
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia