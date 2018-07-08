День рыбака отмечают в Приморье

8 июля, PrimaMedia. Один из важнейших для приморцев профессиональных праздников – День рыбака – отмечается во Владивостоке. Традиционно на площадках города устраиваются гулянья и веселье. Фотограф ИА PrimaMedia прогулялся по праздничному городу и подсмотрел за тем, как отмечают День рыбака жители морского города.

Традиционно на День рыбака гуляющие горожане угощаются наваристой ухой прямо на набережной. Здесь же работают аниматоры, которые проводят конкурсы с призами.

Кроме Владивостока торжества в честь Дня рыбака проходят в поселках Южно-Морской, Ливадия, Преображение. Именно эти населенные пункты сосредоточили главные рыбопромысловые и перерабатывающие предприятия Приморья. Ухой угощают в каждом из них.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.



