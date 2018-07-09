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А теперь экономим: Россия сократит издержки на ЖКХ и здравоохранение

План представили в Министерстве финансов России

9 июля, PrimaMedia. Проект бюджета Российской федерации на 2019 – 2021 годы представило Министерство финансов России, в нем описаны объемы затрат на государственные программы и сферы экономики. Некоторые из них, например, национальная безопасность – будут финансироваться казной лучше и больше, а некоторые, наоборот, меньше — передает ИА AmurMedia.

Проект основных бюджетных направлений России на ближайшие три года оказался в распоряжении РИА "Новости"

Тотальная экономия по данным издания ожидает три сферы: здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство и развитие экономики. Под сокращение попали также направления: спорт, культура, СМИ и общегосударственные нужды.

Так, здравоохранение в 2018-м году получит 479,7 миллиарда рублей, а в 2019 уже на 20 миллиардов меньше — 459,5 млрд. рублей. Следом отрасль наверстает: в 2020 — 563,2 млрд. рублей, в 2021 — 572,5 млрд.

Плановое снижение затрат на ЖКХ в России начнется с 147,6 млрд рублей в 2018 и завершится суммой в 103,9 млрд. в 2021 году.

Год от года будут урезаться бюджеты на национальную экономику. С предусмотренных в нынешнем году 2,379 трлн. Рублей до 2,152 трлн.в 2021.

Зато некоторые отрасли, напротив, ожидает рост. В первую очередь это национальная безопасность и национальная оборона. Год от года траты на них будут расти пока не достигнут у 2021 году 2,320 и 2,981 трлн. рублей соответственно. К слову в этом году их финансирование обходится в 2,182 и 2, 797 триллионов.

Подрастут расходы на охрану окружающей среды, образование, социальную политику.

Год от года больше будем платить по счетам: расходы на обслуживание государственного и муниципального долга вырастут с 824,3 млрд. рублей в 2018 до 1,11 трлн. Рублей в 2021.

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