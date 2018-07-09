Какие русские вошли в сотню богатейших людей планеты

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Новый рейтинг представило американское агентство Bloomberg

9 июля, PrimaMedia. Американское агентство Bloomberg обновило рейтинг самых богатых людей планеты. Всего в нем числится 500 человек. Измеряли доходы миллиардеров по стоимости акций и отчетам, принадлежащих им компаний, передает ИА AmurMedia.

Почетную тройку лидеров представляют известные всем миллиардеры из сферы технологий: это глава Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и основатель Facebook Марк Цукерберг.

Годом ранее картина выглядела также, только на почетном третьем месте был другой богач из Америки – инвестор Уорен Баффет с доходом в 81, 2 млрд. долларов. В 2018-м он уступил Цукербергу лишь 0,4 миллиарда дохода. Баффет, кстати, свое богатство на всеобщее обозрение не выставляет, он ездит на подержанных автомобилях, живет в старом доме и питается гамбургерами с "кока-колой".

Есть в списке Bloomberg 24 русских фамилии. Среди них 11 в первой сотне, трое – в полусотне.

Так на 45 месте рейтинга отметился глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов с доходом в 19,6 млрд, на 46-м глава "Новатэка" Леонид Михельсон (19,5 млрд), на 47 — основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин (19,4 млрд).

Также в сотне: Владимир Потанин, владелец акций "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, собственник группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг.