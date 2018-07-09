В следующий раз будет лучше: Черчесов пригласил болельщиков в Катар

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Он поблагодарил россиян за поддержку

9 июля, PrimaMedia. Главный тренер российской сборной по футболу, которая выбыла из Чемпионата мира, уступив полуфинал сборной Хорватии, Станислав Черчесов выступил перед болельщиками, передает ИА AmurMedia.

После проигрыша в серии пенальти руководитель команды провел встречу с болельщиками в Москве, где выразил глубокую благодарность россиянам за поддержку, а также пригласил всех на следующий мундиаль, который пройдет в 2022 году в Катарах.

В первую очередь тренер отметил место болельщиков в результатах прошедших игр.

"Мне бы хотелось вам сказать спасибо за всё, за поддержку. Мы вас любим Вы были не 12-м, а 13-м, 14-м, 15-м и 16-м игроками. Мы были вместе. Конечно же мы хотели пройти ещё дальше, но нам это не удалось. Сделаем лучше через четыре года в Катаре. Но без вас там будет сложно. Поэтому – всем туда", — приводит слова главного тренера Чемпионат.com.