Во Владивостоке продолжается "зачистка" улиц от ларьков с едой. Фото: сайт администрации Владивостока

Реформа системы нестационарной торговли полным ходом идет в краевом центре

9 июля, PrimaMedia. 16 незаконных объектов демонтировано в Первореченском районе Владивостока на минувшей неделе. Это торговые киоски по ул. Военное Шоссе, Вострецова, Иртышской, проспекте Красного знамени и Народном проспекте. Среди демонтированных — бесхозный грузовик на улице Тухачевского, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Как правило, жалобы на такие объекты поступают от жителей краевого центра. Некоторые торговые точки обнаружены в ходе специальных рейдов, которые проводят специалисты администрации города.

С начала года на городских улицах демонтировано 310 незаконных торговых объектов, а также торговые лотки общей площадью 162 кв. метра. Убраны десятки незаконных рекламных конструкций, гаражей и незаконных стоянок. За шесть месяцев в краевом центре демонтировано почти 370 м незаконных ограждений.

Напомним, что глава Владивостока Виталий Веркеенко запустил реформирование системы нестационарных торговых объектов (НТО). Излишние торговые точки будут убираться, а работающие заставят исправно пополнять муниципальный бюджет и выполнять санитарные требования. В близкой перспективе размещение НТО станет платным и — на конкурсной основе.

Также градоначальник поручил выработать единые требования к внешнему виду НТО. Пилотным проектом в этой области станет набережная Спортивной гавани, где недавно из схемы нестационарных торговых объектов исключили большую часть торговых объектов.

Кроме того, Виталий Веркеенко отметил, что работники НТО должны получать "белую" зарплату.

"Сегодня большую часть доходов городского бюджета составляют платежи по налогу на доходы физических лиц, — отметил глава. — Поддерживаю развитие деловой активности, понимаю, что это основа экономики Владивостока. Но нам нужны предприниматели, которые делают город лучше, благоустроеннее, жизнь владивостокцев — комфортнее, и обязательно платят налоги в городской бюджет".