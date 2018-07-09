. Фото:

В поисках справедливости: в России объявят войну недоливу бензина

Соответствующая законодательная база уже в разработке

9 июля, PrimaMedia. Пока российская Федерация автовладельцев и Российский топливный союз решают между собой имеют ли место факты недолива бензина на АЗС страны, в дело вмешался Росстандарт. В ведомстве уже подготовили ряд поправок в законодательство, согласно которым специалисты смогут проводить контрольные закупки на АЗС и выписывать штрафы за нарушения, передает ИА AmurMedia.

Специалисты Росстандарта сегодня изучают тему "недолива" топлива в бензобаки автомобилистов. Как передают "Известия", задача ведомства выяснить все возможные обстоятельства преднамеренного или неумышленного обмана потребителя.

"Причинами недолива могут служить и простой обман работников АЗС и несоответствие измерительного оборудования на заправках. Ведется детальная проработка вопроса, уже сформирован определенный комплекс мер", — говорят в Росстандарте.

О мерах говорится в ФЗ "Об обеспечении единства измерений". Поправки к нему обеспечат Росстандарт правом проведения контрольных закупок по замеру точности отпуска топлива, проводить которые будут тайные покупатели. А также правом проверять измерительные приборы "подозрительных" бензоколонках.

Если недолив будет подтвержден ведомством, АЗС предлагают обложить оборотными штрафами от 1 до 3% от выручки, полученной за год, предшествовавший правонарушению. Такие же меры сегодня действуют для АЗС, торгующих некачественным топливом.

По данным Росстандарта в Центральном федеральном округе России жалобы на недолив топлива составили 46,2 % всех обращений в 2017 году.

Напомним, Федерация автовладельцев России в начале июля провела собственный анализ работы автозаправок. Автомобилисты провели контрольную закупку на 44 АЗС в 13 регионах страны и выявили проблему недолива топлива на 76% заправочных станциях. В Российском топливном союзе исследование ФАР поставили под сомнение: проверки проводились без соблюдения ГОСТов, методика исследований не соответствует законодательству страны.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Цена за литр топлива во Владивостоке перешагнула психологическую отметку в 50 рублей

02 июля, 12:00

Крупные сети АЗС в Приморье плотно зафиксировали самые привлекательные цены на топливо

18 июня, 16:00

В Минфине пообещали скорое снижение цен на бензин

09 июня, 12:15
Российские ученые предупреждают о росте смертоносного вируса

07 июля, 16:00

Петиция о выплате пенсии только неработающим пенсионерам появилась в Сети

08:05

А теперь экономим: Россия сократит издержки на ЖКХ и здравоохранение

06 июля, 13:30

Минтранс в России изменит правила бронирования авиабилетов

08:25

Какие русские вошли в сотню богатейших людей планеты

07 июля, 10:05

Российский «Ё-мобиль» в «различном состоянии» продают за 5 млн рублей
Как правильно выбрать онлайн-кассу для вашего бизнеса
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia