В поисках справедливости: в России объявят войну недоливу бензина

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Соответствующая законодательная база уже в разработке

9 июля, PrimaMedia. Пока российская Федерация автовладельцев и Российский топливный союз решают между собой имеют ли место факты недолива бензина на АЗС страны, в дело вмешался Росстандарт. В ведомстве уже подготовили ряд поправок в законодательство, согласно которым специалисты смогут проводить контрольные закупки на АЗС и выписывать штрафы за нарушения, передает ИА AmurMedia.

Специалисты Росстандарта сегодня изучают тему "недолива" топлива в бензобаки автомобилистов. Как передают "Известия", задача ведомства выяснить все возможные обстоятельства преднамеренного или неумышленного обмана потребителя.

"Причинами недолива могут служить и простой обман работников АЗС и несоответствие измерительного оборудования на заправках. Ведется детальная проработка вопроса, уже сформирован определенный комплекс мер", — говорят в Росстандарте.

О мерах говорится в ФЗ "Об обеспечении единства измерений". Поправки к нему обеспечат Росстандарт правом проведения контрольных закупок по замеру точности отпуска топлива, проводить которые будут тайные покупатели. А также правом проверять измерительные приборы "подозрительных" бензоколонках.

Если недолив будет подтвержден ведомством, АЗС предлагают обложить оборотными штрафами от 1 до 3% от выручки, полученной за год, предшествовавший правонарушению. Такие же меры сегодня действуют для АЗС, торгующих некачественным топливом.

По данным Росстандарта в Центральном федеральном округе России жалобы на недолив топлива составили 46,2 % всех обращений в 2017 году.

Напомним, Федерация автовладельцев России в начале июля провела собственный анализ работы автозаправок. Автомобилисты провели контрольную закупку на 44 АЗС в 13 регионах страны и выявили проблему недолива топлива на 76% заправочных станциях. В Российском топливном союзе исследование ФАР поставили под сомнение: проверки проводились без соблюдения ГОСТов, методика исследований не соответствует законодательству страны.