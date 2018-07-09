Контроль качества на АЗК. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Внезапный контроль качества: «Роснефть» проводит анализ проб нефтепродуктов Владивостока

Соответствие топлива всем стандартам проверяют в современных мобильных лабораториях (ФОТО)

9 июля, PrimaMedia. Контроль качества нефтепродуктов — важное наравление в деятельности компании "Роснефть". В любой момент на любой автозаправочной станции может неожиданно появиться мобильная лаборатория, которая проверит соответствие топлива всем стандартам. Корреспонденты ИА PrimaMedia приняли участие в таком рейде и вместе с передвижной лабораторией проверили качество топлива на АЗК 417 на Русском острове.

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Мобильная лаборатория приезжает всегда неожиданно: о том, куда сегодня поедут специалисты, водитель узнает за несколько часов. Сохранять в тайне места проверок – важный пункт, который позволяет получать точный и честный результат.

Татьяна Гайдукова, старшая смены АЗК 417, расположенного на въезде на Русский остров, говорит, что к проверкам всегда готовы и уверены в качестве топлива.

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Мобильная лаборатория полностью оборудована для проверок как в городе, так и в дальних поездках. Работа на одном АЗК занимает около часа. Контроль качества начинается с забора проб: в специальную тару набирают нефтепродукты с разных бензоколонок, тесты проводятся в лаборатории, расположенной прямо в фургоне.

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– В работе мобильной лаборатории используется оборудование, которое позволяет определять такие важные для всех автолюбителей эксплуатационные и экологические характеристики топлив, как октановое число для бензина, метановое число для дизельного топлива, предельная температура фильтруемости, температура вспышки, плотность. Также отслеживается углеводородный состав нефтепродуктов, содержание серы и метанола, — рассказывает Татьяна Сорокоумова, главный специалист мобильной лаборатории контроля качества нефтепродуктов.

В ходе проверки не было выявлено нарушений свойств бензина и дизельного топлива. Постоянные внутренние анализы нефтепродуктов доказывают, что компания заинтересована в качестве продаваемого продукта. Мобильная лаборатория реагирует на звонки горячей линии, инициатором проверки может стать любой автолюбитель.

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