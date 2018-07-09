Взяли крепость и покорили «Эверест»: Slavda Group приняла участие в «Гонке Героев»

Команда Slavda Group на "Гонке Героев". Фото: Антон Новгородов для ИА PrimaMedia

Команда преодолела путь длиной 8,8 км и выполнила все 34 испытания

9 июля, PrimaMedia. Четвертая "Гонка Героев" на владивостокском полигоне Горностай показала, что интерес приморцев к военизированным состязаниям не ослабевает: более 3 тысяч человек собрались 7 июля, чтобы на скорость пройти полосу из 34 препятствий и почувствовать себя героями. Среди них была и команда Slavda Group. Минеральная вода "Славда", как и в предыдущие годы, стала официальным напитком гонки.

Для капитана команды Сергея эта гонка уже вторая. Он рассказывает: "Мы участвуем не для того чтобы что-то выиграть, а чтобы проверить себя, свои моральные и физические качества. Хотим понять, где наши слабые стороны и где сильные, чтобы в следующем году поучаствовать снова. Часть команды здесь в третий раз, а кто-то – в первый. В прошлый раз я готовился посредственно, но мы оказались в числе первых, дистанцию прошли достойно! В этом году наша команда была такой же быстрой, все добрались до финиша".

"Гонка Героев" прошла с участием и при партнерстве Slavda Group. Фото: Антон Новгородов для ИА PrimaMedia "Гонка Героев" прошла с участием и при партнерстве Slavda Group. Фото: Антон Новгородов для ИА PrimaMedia "Гонка Героев" прошла с участием и при партнерстве Slavda Group. Фото: Антон Новгородов для ИА PrimaMedia "Гонка Героев" прошла с участием и при партнерстве Slavda Group. Фото: Антон Новгородов для ИА PrimaMedia "Гонка Героев" прошла с участием и при партнерстве Slavda Group. Фото: Антон Новгородов для ИА PrimaMedia "Гонка Героев" прошла с участием и при партнерстве Slavda Group. Фото: Антон Новгородов для ИА PrimaMedia "Гонка Героев" прошла с участием и при партнерстве Slavda Group. Фото: Антон Новгородов для ИА PrimaMedia "Гонка Героев" прошла с участием и при партнерстве Slavda Group. Фото: Антон Новгородов для ИА PrimaMedia "Гонка Героев" прошла с участием и при партнерстве Slavda Group. Фото: Антон Новгородов для ИА PrimaMedia "Гонка Героев" прошла с участием и при партнерстве Slavda Group. Фото: Антон Новгородов для ИА PrimaMedia "Гонка Героев" прошла с участием и при партнерстве Slavda Group. Фото: Антон Новгородов для ИА PrimaMedia "Гонка Героев" прошла с участием и при партнерстве Slavda Group. Фото: Антон Новгородов для ИА PrimaMedia 1 / 12

Перед стартом ребята разминаются. "Раз, два, три – Славда, победи!" — кричит команда и начинает гонку. Помогать друг другу участники начинают сразу же, на первом испытании, где нужно подняться на наклонную стену. Взобравшись, мужчины не спускаются вниз, а ждут девушек и подтягивают их у самой вершины.

На прохождение всех 34 испытаний "Славде" понадобилось 2 часа 20 минут.

"Гонка – супер! – поделились впечатлениями участники, – дистанция оказалась длиннее, чем в прошлом году, и гораздо более грязная. В прошлом году мы были пыльные, кое-где мокрые, а в этот раз было много грязи. Испытания мы проходили дольше, но качественнее: "Эверест" прошли все, тянуть никого не пришлось. С трамплина прыгали все, кроме одной участницы – она у нас не водоплавающая. Мы не потеряли ни одной "жизни", прошли абсолютно все испытания, помогая друг другу".

"Гонка Героев" прошла с участием и при партнерстве Slavda Group. Фото: Антон Новгородов для ИА PrimaMedia "Гонка Героев" прошла с участием и при партнерстве Slavda Group. Фото: Антон Новгородов для ИА PrimaMedia "Гонка Героев" прошла с участием и при партнерстве Slavda Group. Фото: Антон Новгородов для ИА PrimaMedia "Гонка Героев" прошла с участием и при партнерстве Slavda Group. Фото: Антон Новгородов для ИА PrimaMedia "Гонка Героев" прошла с участием и при партнерстве Slavda Group. Фото: Антон Новгородов для ИА PrimaMedia "Гонка Героев" прошла с участием и при партнерстве Slavda Group. Фото: Антон Новгородов для ИА PrimaMedia "Гонка Героев" прошла с участием и при партнерстве Slavda Group. Фото: Антон Новгородов для ИА PrimaMedia "Гонка Героев" прошла с участием и при партнерстве Slavda Group. Фото: Антон Новгородов для ИА PrimaMedia "Гонка Героев" прошла с участием и при партнерстве Slavda Group. Фото: Антон Новгородов для ИА PrimaMedia 1 / 9

Девушек в команде было всего две, и иногда им приходилось несладко. Надежда Бурдук рассказывает:

"Я рада, что я поучаствовала в "Гонке Героев", это впечатления на годы. Для девушки это непросто, но благодаря команде я справилась со всеми заданиями. Не прыгала только с трамплина-вышки, потому что не умею плавать. Настоятельно советую всем, кто не пробовал, принять участие в гонке. Это круто и весело!"

"Славда" участвует в "Гонке Героев" уже в третий раз. Команда традиционно приходит в числе первых и показывает рекордные результаты. В 2016 году команда Slavda Group прошла 9-километровую дистанцию за рекордные 57 минут. В 2017 году дистанция была короче, но препятствия добавилось – и опять команда "Славды" стала одной из первых на финише.

"Гонка Героев" прошла с участием и при партнерстве Slavda Group. Фото: Антон Новгородов для ИА PrimaMedia "Гонка Героев" прошла с участием и при партнерстве Slavda Group. Фото: Антон Новгородов для ИА PrimaMedia "Гонка Героев" прошла с участием и при партнерстве Slavda Group. Фото: Антон Новгородов для ИА PrimaMedia "Гонка Героев" прошла с участием и при партнерстве Slavda Group. Фото: Антон Новгородов для ИА PrimaMedia "Гонка Героев" прошла с участием и при партнерстве Slavda Group. Фото: Антон Новгородов для ИА PrimaMedia "Гонка Героев" прошла с участием и при партнерстве Slavda Group. Фото: Антон Новгородов для ИА PrimaMedia "Гонка Героев" прошла с участием и при партнерстве Slavda Group. Фото: Антон Новгородов для ИА PrimaMedia "Гонка Героев" прошла с участием и при партнерстве Slavda Group. Фото: Антон Новгородов для ИА PrimaMedia 1 / 8

Справка: Slavda Group — динамично развивающаяся группа компаний по производству экологически чистой питьевой и минеральной воды на Дальнем Востоке России. Более 25 лет Slavda Group разрабатывает в Приморье источники уникальной минеральной воды, донося до потребителей Дальнего Востока их природную чистоту и целебные свойства.Slavda Group предлагает потребителям питьевую воду высшей категории, в том числе для детей, несколько видов минеральной воды и напитков на ее основе: лечебно-столовая газированная, безалкогольные напитки газированные и слабогазированные.

На всех этапах производственного процесса каждый день происходит многоступенчатый контроль качества продукции. Контроль качества воды, осуществляет современная аттестованная лицензированная лаборатория и высококвалифицированный персонал.

На сегодняшний день компания работает почти во всех регионах Дальнего Востока: Приморский и Хабаровский края, Сахалинская, Магаданская и Амурская области, Еврейская автономная область. Увеличение мощностей заводов позволило выйти на новые рынки Китая.

Минеральная природная питьевая столовая вода "Славда" добывается из скважины глубиной 120 метров. "Славда" обладает освежающим мягким вкусом. Вода обогащена кислородом, что полезно для здоровья организма в целом. Идеально подходит для повседневного применения.



