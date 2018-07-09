"Адмирал" усилил линию атаки форвардами из Магнитогорска и Казани

"Адмирла" усилил нападение форвардами из Магнитогорска и Казани. Фото: ИА PrimaMedia

Клубы получили денежные компенсации за хоккеистов

9 июля, PrimaMedia. ХК "Адмирал" из Владивостока приобрел трех игроков, правами на которых владели "Ак Барс" и "Металлург". Клубы получили денежные компенсации за хоккеистов. Из казанского клуба во Владивосток переехал 22-летний форвард Владислав Бойко. Из "Магнитки" в "Адмирал" перешли форварды Артур Болтанов и Никита Сироткин, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу хоккейного коллектива.

Владислав Бойко – нападающий

Рост — 194 см., вес — 86 кг. Хват клюшки – левый. Дата рождения — 15.12.1995. Место рождения – Москва. Воспитанник – "ЦСКА" Москва.

Достижения: выступал за сборную России U-20.

Клубы за карьеру: "Динамо" (Пардубице, чешская Экстралига, 2017-2018), "Барс" (Казань, ВХЛ, 2015-2017), "Ирбис" (Казань, МХЛ, 2015-2016), "Белые тигры" (Оренбург, МХЛ, 2014-2015), "Красная армия" (Москва, МХЛ, 2012-2014),

В ВХЛ сыграл 69 игр, забросил 10 шайб, сделал 5 голевых передач, заработал 12 минут штрафа, показатель полезности -17.

В МХЛ сыграл 131 игру, забросил 40 шайб, сделал 42 голевые передачи, заработал 56 минут штрафа, показатель полезности +13.

Никита Сироткин – нападающий

Рост — 185 см., вес — 93 кг. Хват клюшки – левый. Дата рождения — 26.11.1993. Место рождения – Москва. Воспитанник – "Динамо" Москва

Достижения: Победитель Универсиады-2017.

Клубы за карьеру: "Металлург" (Магнитогорск, КХЛ, 2017-2018), "Зауралье" (Курган, ВХЛ, 2014-2017), "Белые тигры" (Оренбург, МХЛ, 2012-2014), "Sioux City Musketeers" (Су-Сити, The United States Hockey League, 2011-2012), "Green Bay Gamblers" (Грин-Бей, The United States Hockey League, 2010-2011).

В КХЛ сыграл 35 игр, забросил 1 шайбу, сделал 3 голевые передачи, заработал 4 минуты штрафа, показатель полезности -5.

В ВХЛ сыграл 132 игры, забросил 30 шайб, сделал 17 голевых передач, заработал 50 минут штрафа, показатель полезности +11.

В МХЛ сыграл 89 игр, забросил 25 шайб, сделал 33 голевые передачи, заработал 36 минут штрафа, показатель полезности -38.

Артур Болтанов – нападающий

Рост — 188 см., вес — 83 кг. Хват клюшки – левый. Дата рождения — 09.08.1996. Место рождения – Магнитогорск. Воспитанник – "Металлург" Магнитогорск

Достижения: выступал за сборную России U-18, U-19. Серебряный призер мирового молодежного кубка вызова-2014

Клубы за карьеру: "Зауралье" (Курган, ВХЛ, 2017-2018), "Южный Урал" (Орск, ВХЛ, 2015-2017), "Металлург" (Магнитогорск, КХЛ, 2015-2016, 2017-2018), "Стальные лисы" (Магнитогорск, МХЛ, 2012-2017).

В КХЛ сыграл 7 игр, забросил 1 шайбу, показатель полезности +1.

В ВХЛ сыграл 86 игр, забросил 20 шайб, сделал 18 голевых передач, заработал 56 минут штрафа, показатель полезности +8.

В МХЛ сыграл 180 игр, забросил 87 шайб, сделал 72 голевые передачи, заработал 122 минуты штрафа, показатель полезности +41.