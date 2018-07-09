Челюстно-лицевые хирурги МЦ ДВФУ удаляют опухоли на лице, сохраняя мимику пациентам. Фото: предоставлено медцентром ДВФУ, автор фото: Григорий Пономаренко

Свести к минимуму повреждение лицевого нерва позволил нейрофизиологический интраоперационный мониторинг

9 июля, PrimaMedia. Нейрофизиологический интраоперационный мониторинг впервые использовали в медцентре ДВФУ при операциях в челюстно-лицевой хирургии. На следующий день пациент прошёл тесты, которые показали, что все мимические мышцы полностью функционируют, лицевой нерв не повреждён, сообщает ИА PrimaMedia.

Среди онкологических заболеваний новообразования околоушных слюнных желез составляют 1-2%. Около 80% этих опухолей являются доброкачественными. Хирургия в челюстно-лицевой области является высокоточной и, зачастую, связана с сохранением ветвей лицевого нерва.

Прежние методы не исключали возможность повреждения лицевого нерва. Парез лицевого нерва встречается в 25% случаев при таких операциях. Новый метод интраоперационного контроля способствует значительному снижению послеоперационных осложнений и сокращает время манипуляций в 3 раза.

Нейрофизиологический интраоперационный мониторинг (НИМ) является неотъемлемой частью высокотехнологичной медицинской помощи. Его задача — не допустить или снизить риск повреждения нервных структур при манипуляциях в нейрохирургии, пластической хирургии и хирургии щитовидной железы. Этот прибор доказал свою эффективность и станет стандартом при операциях в челюстно-лицевой хирургии медицинского центра ДВФУ, как и в ведущих клиниках США, Европы и Юго-Восточной Азии.

На днях пациенту университетской клиники провели МРТ, результаты которой показали наличие новообразования до 3 см в левой околоушной слюнной железе. Специалисты медицинского центра ДВФУ удалили новообразование с использованием нейрофизиологического интраоперационного мониторинга. На следующий день мужчина прошёл тесты, которые показали, что все мимические мышцы полностью функционируют, лицевой нерв не повреждён.

"Нейрофизиологический интраоперационный мониторинг может быть применён при различных патологических состояниях: опухолях, травме, заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава, если оперативный доступ проводят в области прохождения лицевого нерва. При повреждении лицевого нерва и его ветвей мимические мышцы со стороны повреждения перестают работать, подобные осложнения требуют сложного лечения, от которого может и не быть эффекта.

Новая методика позволяет нам осуществлять сложнодоступные хирургические вмешательства без повреждения этого нерва", — говорит Валерий Толмачев, челюстно-лицевой хирург Центра оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии медицинского центра ДВФУ,заведующий кафедрой хирургической стоматологии и ЧЛХ ТГМУ, к.м.н., доцент.