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Российская церковь пожаловалась на снижение доходов

Священники прочувствовали снижение покупательской способности россиян

9 июля, PrimaMedia. Доходы российских храмов и церквей снизились вслед за падением уровня жизни россиян, передает ИА AmurMedia.

Об отрицательной динамике в доходах заговорил митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

Отмеченное российскими органами статистики снижение потребительской активности коснулось и духовной сферы. Таким образом митрополит прокомментировал отчет Росстата за 2017 год, согласно которому уровень бедности вырос сразу в 44 регионах страны.

"Покупательская способность населения снизилась, это общее наблюдение наших священнослужителей. Экономия коснулась и храмов, сказалась на объемах продаж свечей, икон и заказов молебнов. Доходы храмов в результате этого тоже упали",— цитирует слова митрополита ТАСС.

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