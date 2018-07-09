Поднятый со дна моря американский танк "Шерман" восстановили во Владивостоке. Фото: предоставлено пресс-службой ТОФ

Боевая машина будет отправлена в Хабаровск для участия в праздновании юбилея образования Восточного военного округа

9 июля, PrimaMedia. Военнослужащие базы хранения бронетанкового вооружения Восточного военного округа завершили восстановление американского среднего танка "Шерман", времен Великой Отечественной войны, поднятого со дна Баренцева моря, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Танк был доставлен в Приморье 8 апреля самолётом военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России.

За три месяца специалисты базы выполнили демонтаж узлов, агрегатов и механизмов танка, провели их дефектацию, отчистили труднодоступные участки корпуса от ила, грязи и ржавчины. Военнослужащие нашли варианты замены деталей, пришедших в негодность после 70 лет пребывания в агрессивной среде, на сопоставимые отечественные аналоги.

Учитывая различия стандартов при заводской сборке советских и американских боевых машин того периода, наибольшие трудности у специалистов вызывала работа с ходовой частью танка. Тем не менее и эта сложная задача была полностью решена.

12 июля после завершения всего комплекса испытаний боевая машина будет отправлена в город Хабаровск, где её планируется задействовать в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею образования Восточного военного округа.

Справка: В марте 1945 года американский транспорт-сухогруз "Томас Дональдсон" был торпедирован немецкой подлодкой у входа в Кольский залив. Груз транспорта, включавший в себя образцы авиационной и бронетехники, предназначавшейся для советской армии, ушел на дно вместе с сухогрузом. Американское правительство поставляло в СССР танки "Шерман" начиная с 1942 года.