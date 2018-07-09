Супружеские пары поздравили с праздником семьи, любви и верности в Артеме. Фото: Светлана Агафонова

Супружеские пары поздравили с праздником семьи, любви и верности в Артеме

Трем семьям вручили памятные медали «За любовь и верность»

9 июля, PrimaMedia. В День семьи, любви и верности в артемовском загсе вручили памятные медали "За любовь и верность" трем супружеским парам, прожившим вместе несколько десятков лет. Они пронесли любовь и уважение друг к другу через всю жизнь и достойно воспитали детей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

Церемонию вручения медалей "За любовь и верность" семьям со стажем провел первый заместитель главы администрации Алексей Руденко. От имени главы округа Александра Авдеева он поздравил супружеские пары с праздником семьи, любви и верности и пожелал им счастья, крепкого здоровья, внимания и заботы со стороны близких.

"Выражаю вам искреннюю благодарность и уважение за то, что вы годами своей совместной жизни даете нам всем пример о том, как должны строиться семейные отношения", — сказал Алексей Руденко.

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Юрий Илларионович и Валентина Григорьевна Гостевы зарегистрировали брак 60 лет назад. Сегодня они всё так же активны и жизнерадостны: дача, рыбалка, выезды на природу, в театр, ежедневные прогулки и скандинавская ходьба, общение с родными, детьми, любимыми и любящими внучками и пока одним правнуком – это то, чем заполнена жизнь сейчас, и всё это они делают вместе, сохраняя любовь и верность друг другу, детям, своим ученикам, для которых они являются примером настоящей любви и верности.

Анатолий Иванович и Людмила Александровна Казьмины живут более 52-х лет вместе в любви и согласии, их союз является наглядным примером не только для своих детей и внуков, но и для соседей, друзей, всего подрастающего поколения. Он – заслуженный шахтер, она – мастер по пошиву одежды. Воспитали двоих детей и двоих внучек. Семья Казьминых активно участвует в общественной жизни на территории, занимается вопросами благоустройства придомовой площадки.

Владимир Федорович и Любовь Егоровна Редькины вместе 42 года. Это дружная, творческая, гостеприимная семья, в которой царят любовь и забота друг о друге, соблюдаются традиции, основанные на семейных ценностях: трудолюбии, дружбе, взаимовыручке, уважении к старшим. За годы совместной жизни им не раз приходилось преодолевать трудности, но взаимопонимание, сплоченность помогли им выйти достойно из самых сложных ситуаций. Вырастили троих детей, теперь активно принимают участие в воспитании внуков, помогают советами, подают пример своей жизненной позицией и образом жизни.

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Поздравить молодых сердцем и душой людей пришли и многочисленные родственники, дети и внуки, а также главные символы праздника — Святые Петр и Февронья Муромские – хранители и покровители семьи, а творческие коллективы города Артема приготовили для гостей музыкальный подарок.

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