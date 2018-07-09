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Пропавшего рыбака на озере Ханка обнаружили мертвым

К поиску было привлечено 14 человек и 4 единицы техники, в том числе 3 плавательных средства

9 июля, PrimaMedia. Тело рыбака, который несколько дней назад отправился на рыбалку в районе озера Ханка, обнаружили спасатели и передали сотрудникам полиции для опознания, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой пресс-службу регионального МЧС.

6 июля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморью поступило обращение полиции с просьбой оказать помощь в проведении поисков мужчины 1960 года рождения, проживающего в Уссурийске, который около 15.00 4 июля на резиновой лодке вышел на рыбалку на озеро Ханка и в назначенное время не вернулся домой.

7 июля для оказания помощи в проведении поисковых убыла группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО города Спасск-Дальний.

Поиски проводились в период с 12.30 7 июля по 12.30 8 июля в районе от залива Рыбачий до озера Тростниковое.

Тело мужчины было извлечено спасателями из воды и передано сотрудникам полиции для опознания.

Силы и средства: к поиску привлечено 14 человек и 4 единицы техники, в том числе 3 плавательных средства.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно рекомендует помнить о правилах безопасности на водных объектах. Перед выходом в море обязательно уточняйте прогноз погоды. Проверьте исправность плавсредства, а также наличие средств связи и спасения. Если Вы отправляетесь в море в одиночку, оповестите родных и близких о своём маршруте и времени возвращения, поддерживайте с ними связь во время плавания. Это позволит спасателям своевременно отреагировать в случае происшествия.

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