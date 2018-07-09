ЕГЭ в России достиг своего «потолка»

Школа. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Подведены итоги сдачи Единого госэкзамена выпускниками российских школ

9 июля, PrimaMedia. В этом году в России ЕГЭ сдавали 645 тысяч выпускников. Основная волна сдачи Единого государственного экзамена завершилась 2 июля. Подведены итоги ЕГЭ по стране, сообщает ИА SakhalinMedia.

Что касается обязательных экзаменов, средние показатели выпускников выросли, но в разной степени, в зависимости от предмета. Средний балл по русскому языку вырос с 69 до 70,93. В то же время результаты ЕГЭ по базовой математике, которые рассчитываются по пятибалльной шкале, выросли с 2,79 до 4,29.

Как заявил в интервью газете "Известия" заместитель главы Рособрнадзора Музаев, в течение нескольких лет средние баллы на ЕГЭ по всем предметам находятся примерно на одном уровне, и нельзя ждать их бесконечного роста. Нынешний результат является оптимальным. В то же время по результатам опроса ВЦИОМ, 77% жителей России уверены, система ЕГЭ снижает реальный уровень знаний учеников.