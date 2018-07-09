Глава Сбербанка Герман ГРеф. Фото: Валерия Кузора, ИА PrimaMedia

Мы гордимся тем, что нас ни разу не взломали - глава Сбербанка Герман Греф

По его словам, необходимо довести до каждого человека правила цифровой гигиены и кибербезопасности

9 июля, PrimaMedia. Глава Сбербанка принял участие в пленарном заседании Международного конгресса по кибербезопасности "Есть ли шанс сделать транзитный мир безопаснее?". По словам Германа Грефа, нужна помощь государства, государственные программы, коллаборация с масс-медиа, чтобы довести до каждого человека правила цифровой гигиены и кибербезопасности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Сбербанка.

Международный конгресс по кибербезопасности — глобальный отраслевой форум, организатором которого выступает ПАО Сбербанк при поддержке Фонда Росконгресс, АНО "Цифровая экономика" и Ассоциации банков России.

"Как люди будут использовать найденную возле автомобиля флэшку? — считает заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов. — Более 70% сделают то, чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах – будут копировать на нее данные и подключат к своему компьютеру. Более 90% используемых вашими сотрудниками паролей могут быть взломаны с помощью стандартных средств. Навыки цифровой гигиены в нашу жизнь не вошли".

"Мы в Сбербанке гордимся тем, что нас ни разу не взломали, — отметил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. — Но можем ли мы сказать, что наши клиенты также защищены? Нам нужна помощь государства, государственные программы, коллаборация с масс-медиа, чтобы довести до каждого человека правила цифровой гигиены и кибербезопасности".

Лайфхак от Грефа: как часто надо менять пароли

"Искусственный интеллект может быть решением не для всех, но для большинства интернет-центров, — говорит глава Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума Троелс Оертинг Йоргенсен. — Нужно помнить, что преступники будут использовать те же инструменты. Это, к сожалению, не панацея, но помощник".

"Куда идут украденные деньги? В течение нескольких часов они отмываются, легализуются. Отследить эти деньги очень сложная задача, — отметил президент INTERPOL Мэн Хунвэй. — Только сотрудничества полицейских ведомств мало, необходимо создать какой-то единый фронт. Многие полицейские не очень большие знатоки интернет-экономики. Кто больше в ней разбирается? Провайдеры, те, кто работает в мире интернета. Нужно укрепить наши связи с ними и с общественными организациями, с заинтересованными гражданами. Банки одни из первых заинтересовались проблемой, потому что они первыми оказались под ударом".

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян перечислила основные вызовы безопасности современного мира:

"Вызов первый — образование. Увеличивается разрыв в нашем понимании существующих технологических возможностей и их реального прогресса. Наша с вами обязанность донести до как можно большего количества людей, как уберечься от беды, как в нее не попасть, и, наоборот, как использовать эти технологии для того, чтобы уберечь кого-то другого. Вызов второй — годами мы знали, что главный залог недопущения третьей мировой войны — ядерное оружие. Атака, произведенная с применением кибертехнологий, способна произвести больший ущерб в более короткий срок. Третий вызов — технологии скоро приведут к тому, что докопаться до правды будет невозможно, и мы будем жить в таком мире. Четвертый вызов — эксперты говорят о том, что в течение 10 лет люди будут добровольно вживлять себе чипы, которые будут обладать огромным пластом информации. Но это ставит вопрос, кто будет решать, какая информация будет в этих чипах?"

Дискуссии, технические и тематические сессии конгресса можно посмотреть на сайте www.sberbanktv.ru.

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