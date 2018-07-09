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И крымское, и краснодарское: вина России могут подорожать

Минфин планирует отменить льготный акциз

9 июля, PrimaMedia. Привлечь дополнительные средства в российский бюджет предлагают в Министерстве финансов России. Одна из мер экономии – прекращение льготных акцизов на производство алкогольной продукции для виноделов России, передает ИА AmurMedia.

Уравнять акцизы на импортные и российские вина можно уже с 2019 года. Такое предложение содержится в ведомственном проекте "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики" на 2019 – 2021 годы.

Налоговые вычеты с повышающим коэффициентом в ведомстве предлагают установить для производителей, которые используют в качестве сырья собственный виноград.

Если меры Минфина будут одобрены, стоимость популярных в последнее время российских вин автоматически вырастет. Наиболее популярны на прилавках страны вина Крыма и Краснодарского края.

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