Приморцев приглашают на фестиваль талантов «Экологически чистое творчество»

"Фотосушка". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Гостей ждет концертная программа, выставка художественных изделий и «фотосушка» (ПРОГРАММА)

9 июля, PrimaMedia. Фестиваль талантов Приморского края "Экологически чистое творчество" пройдет 14, 15, 21 и 22 июля во Владивостоке, в амфитеатре на набережной Спортивной гавани. В рамках фестиваля пройдет концертная программа с участием лучших вокальных, театральных и танцевальных коллективов и исполнителей края, выставка художественных изделий и "фотосушка" — интерактивная выставка фотографий, сообщает ИА PrimaMedia.

Фестиваль "Экологически чистое творчество" — это прекрасная возможность познакомить жителей и гостей города с ярким и самобытным талантом исполнителей, мастеров декоративно-прикладного творчества и фотографов из городов и районов Приморского края, а также напомнить, что Приморской земле есть, чем гордиться.

Организаторы фестиваля – департамент культуры Приморского края и Приморский краевой центр народной культуры. Фестиваль проводится второй раз, и в 2018 году посвящен 80-летию образования Приморского края.

Вход для зрителей свободный на весь фестиваль.

Программа:

Выступления коллективов, выставка художественных изделий:

14 июля с 16.00 до 19.00

15 июля с 15.00 до 18.30

21 июля с 15.00 до 19.00

22 июля с 15.00 до 19.00

"Фотосушка":

15 июля с 15.00 до 19.00

Чтобы принять участие в "фотосушке", достаточно принести несколько распечатанных фотографий и подвесить их в специальной зоне на бельевые прищепки. С обратной стороны фотографии можно подписать или оставить пожелание. Взамен на свои снимки можно забрать на память понравившиеся фотографии других авторов. Участие бесплатное.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам 8(423)226-56-46, 8(423)226-10-78.