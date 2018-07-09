"Восточный Порт" заключил новые контракты на поставку двух пылеуборочных машин. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Специализированная техника на базе шасси MAN и Mersedes-Benz оснащена системами орошения, вакуумной очистки и щетками

9 июля, PrimaMedia. Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая портовая компания", заключил контракты на закупку еще двух современных пылеуборочных машин вакуумного типа. Поставщиком является российская компания "КОЛУМАН РУС", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

Приобретение новой техники стоимостью 45,5 млн рублей в рамках реализации комплексной экологической программы увеличит парк пылеуборочных машин АО "Восточный Порт" в два раза. Специализированная техника на базе шасси MAN и Mersedes-Benz оснащена системами орошения, вакуумной очистки и щетками. Уборка территории угольного терминала будет осуществляться в круглогодичном режиме.

Новые машины начнут работать в комплексе с функционирующим пылеподавляющим оборудованием: снегогенераторами, системами орошения угольных складов, очистки и аспирации воздуха и "сухого тумана".

АО "Восточный Порт" и ООО "Управляющая портовая компания" реализуют комплексную экологическую программу по переходу на закрытые технологии перевалки угля в соответствии с соглашением, заключенным с Минтрансом России, Росприроднадзором, Росморпортом и Администрацией Приморского края в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме. Объем инвестиций портового холдинга в рамках реализации программы составит более 1,4 млрд рублей.

Комплекс природоохранных мер предусматривает модернизацию и установку дополнительного высокотехнологического оборудования по пылеулавливанию и пылеподавлению, в том числе, строительство ветропылезащитных ограждений. Собственная аккредитованная лаборатория продолжит регулярный экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха, промышленных вод, акватории бухты Врангеля.

АО "Восточный Порт" является первым угольным портом Дальнего Востока, получившим сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению".

За период с 2012 по 2017 годы ООО "Управляющая портовая компания" и АО "Восточный Порт" инвестировали 1,2 млрд рублей в модернизацию оборудования, очистных сооружений и систем ветрозащиты, восполнение биоресурсов моря, проведение экологических акций.