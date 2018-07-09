Андрей Ищенко. Фото: Александр Маслянко. Пресс-служба ЗС ПК Подробнее: https://primamedia.ru/news/704734/

В избирком Приморья поступили документы от выдвиженца КПРФ на выборы губернатора

Депутат Законодательного собрания Андрей Ищенко отправляется собирать подписи для прохождения муниципального фильтра

9 июля, PrimaMedia. Избирательная комиссия Приморья приняла в понедельник, 9 июля, документы для участия в досрочных выборах главы региона от бизнесмена, депутата фракции КПРФ Заксобрания Приморья Андрея Ищенко, которого выдвинула компартия. Для получения статуса кандидата ему предстоит пройти "муниципальный фильтр". Порядка 90 подписей муниципальных депутатов могут обеспечить представители КПРФ, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, в субботу, 7 июля, КПРФ устранила юридическую оплошность, проведя конференцию по выдвижению кандидата согласно срокам, предусмотренным избирательным законодательством, и повторно выдвинула Андрея Ищенко в губернаторы. В понедельник пакет документов на выдвижение от него поступили в Крайизбирком.

"В 11.00 сдал документы в Избирательную комиссию Приморского края как кандидат на должность губернатора Приморского края, выдвинутого краевым отделением политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации". Сейчас, я вместе со своей командой займусь процедурой прохождения муниципального фильтра (поддержка главами поселений и депутатами моего выдвижения). Сам поеду по краю, буду лично встречаться с депутатами и просить их меня поддержать", — написал Ищенко на своей странице в Facebook.

Андрей Ищенко (по центру)

Андрей Ищенко (по центру). Фото: Страница Андрея Ищенко в Facebook

Представитель КПРФ стал третьим выдвиженцем, предоставившим в избирком необходимые бумаги для участия в выборах. Самым первым оказался депутат Госдумы Андрей Андрейченко, поддержанный ЛДПР. От него документы поступили 5 июля. На следующий день в избирком прибыл врио губернатора Андрей Тарасенко.

Срок выдвижения кандидатов в губернатора Приморья заканчивается 30 июня. К этому моменту выдвиженцам, согласно решению Заксобрания Приморья, требуется предоставить 142 нотариально заверенные подписи или 7% от общего числа избранных муниципальных депутатов и глав. Из них 33 подписи должны быть собраны среди депутатов дум муниципалитетов 3 и 4 уровня — городских округов и муниципальных районов. При этом подписи необходимо собрать не менее чем в 26 муниципальных районах и городских округах Приморья.

Как рассказал в беседе с ИА PrimaMedia Андрей Ищенко, у КПРФ своих депутатов по Приморью порядка 98 человек.

"На них будет направлена работа и параллельно с другими партиями на поддержку. Со всеми партиями работаем, во всех партиях есть хорошие люди – и в "Единой России", и в "Справедливой России", и ЛДПР, и самовыдвиженцы есть хорошие, и другие мелкие партии, представленные в поселениях. Со всеми разговариваем. Есть задача (прохождения "муниципального фильтра" — прим.ред.), ее нужно решать", — поделился участник предвыборной гонки.

Досрочные выборы губернатора Приморского края пройдут в единый день голосования – 9 сентября.

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