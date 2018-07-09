Пенсионерам на севере Приморья оплатят билеты на любой курорт России. Фото: Pixabay.com

Им могут компенсировать расходы на проезд в автобусе, поезде и самолете

9 июля, PrimaMedia. Неработающие пенсионеры – получатели страховой пенсии по старости и по инвалидности, которые проживают в Дальнегорском городском округе, Кавалеровском, Ольгинском, Тернейском районах и части Красноармейского района Приморского края могут получить компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и обратно. Главное, чтобы оно находилось на территории РФ, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на УПФР по Первореческому району Владивостока.

Компенсация предоставляется в виде возмещения фактических расходов пенсионера на оплату проезда к месту отдыха и обратно железнодорожным, воздушным, морским и автомобильным транспортом.

Чтобы получить компенсацию пенсионеру необходимо вместе с заявлением представить в территориальный орган ПФР по месту жительства представить билет на автобус, поезд, самолет и т.д., который подтверждают факт проезда пенсионера к одному месту отдыха. При этом стоимость билета не должна превышать стоимость проезда в автобусе общего типа, в плацкартном вагоне пассажирского поезда, в салоне экономического класса самолета и т.д.

В сумму, подлежащую возмещению, также не включаются расходы на постельное белье, дополнительное питание, бронирование билетов или получение какой-либо справки из кассы, поскольку такие расходы не связаны с оплатой проезда и относятся к расходам на оказание дополнительных услуг.

По вопросам реализации прав на компенсацию проезда необходимо обращаться в территориальное управление (отдел) ПФР по месту жительства.

Справка:

С начала 2018 года более 900 неработающих пенсионеров, проживающих в "северных" районах Приморья уже получили компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и обратно. Общая сумма выплаченных им средств составила более 10 млн. рублей. В 2017 году на эти цели было выплачено 28,5 млн. рублей 1873 пенсионерам — "северянам".