Кубок губернатора Приморского края по гребле на лодках «дракон» стал праздником гребцов

Женская команда "Рыба моей мечты" выиграла Кубок губернатора. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

На гонке можно было увидеть океанические байдарки, аутригеры и сап-борды

9 июля, PrimaMedia. Традиционные июльские состязания гребцов на "драконах" на Кубок губернатора Приморского края в нынешнем году стали по-настоящему масштабной международной регатой: для участия в ней приехали несколько сильнейших команд из КНР и московская команда. Группа компаний "Славда" выступила партнером соревнований, обеспечив спортсменов питьевой водой на протяжении всего дня.

Регата прошла уже в 15-й раз, став, таким образом, юбилейной. Стоит напомнить еще об одном юбилее: в 2018 году – ровно 20 лет, как в Приморье появились первые лодки-"драконы", и именно из Приморского края этот азиатский вид гребли стал распространяться по России. Долгое время легендарная мужская команда приморцев "Тигры Владивостока" удерживала пальму первенства на всех крупных гонках. Позднее эстафету победного брэнда приняла женская сборная – приморские девушки в 2014 году триумфально выступили на чемпионате России и победили на чемпионате мира.

Дракон - символ гребных соревнований. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Участники гонки на Кубок губернатора Приморья-2018. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Slavda Group - партнер Кубка губернатора Приморского края по гребле на лодках "дракон" - 2018. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Slavda Group - партнер Кубка губернатора Приморского края по гребле на лодках "дракон" - 2018. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Slavda Group - партнер Кубка губернатора Приморского края по гребле на лодках "дракон" - 2018. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 5

Кубки и медали на соревнованиях 7 июля выиграли как приморские, так и китайские команды. Первыми в смешанной гонке на двадцатиместных лодках стала сборная из двух команд: приморцев "Аквамарин" и москвичей "Московские драконы". Победителем в смешанной гонке на десятиместных лодках стала команда "Порвага". Среди женщин первыми в десятиместных лодках пришла команда "Рыба моей мечты", среди мужчин – китайская команда "Бейхуа-1".

Участница женской команды-победительницы "Рыба моей мечты" Нина Руденок поделилась с корреспондентом ИА PrimaMedia впечатлениями о регате:

— Очень были рады видеть так много иностранных команд в этот раз. Но хотелось бы, чтобы команды из других стран и других регионов России были представлены во всех гоночных классах, в том числе и в женском. Команда "Аквамарин" — очень сильные девушки, наше соперничество длится на протяжении нескольких лет, болельщики начинают к нему привыкать. Появление новых сильных команд обострит борьбу, добавит интереса и зрелищности гонкам в нашем классе. Что касается самой гонки, было очень волнительно. Тот факт, что мы подошли к ней, являясь действующими обладателями кубка губернатора, добавляет ответственности. Для нас это очень ценный трофей, в прошлом году он достался нам непросто — это была, наверное, самая эмоциональная победа за последние годы, и нам было очень важно его удержать, доказать, что это была не просто удача, и что мы действительно на сегодняшний день являемся сильнейшей командой. С этой задачей мы справились.

Победители гонки на Кубок губернатора Приморского края-2018. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Победители гонки на Кубок губернатора Приморского края-2018. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia "Рыба моей мечты" - победители гонки на Кубок губернатора Приморского края-2018. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Китайская команда - победители гонки на Кубок губернатора Приморского края-2018. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Китайская команда - победители гонки на Кубок губернатора Приморского края-2018. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Кубок губернатора Приморского края по гребле на лодках "дракон" - 2018. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 6

Кроме гонок "драконов" в честь 15-летнего юбилея регаты на водной глади бухты Новик показали себя во всей красе гребцы на океанических байдарках сурфски и аутригерах – новозеландских каноэ с поплавком. Также был организован заезд "саперов" — гребцов на досках.

Веселым моментом соревновательного дня стал "драгон баттл" — перетягивание "дракона" двумя группами гребцов, сидевших в одной лодке. В этом состязании сильнее оказались китайские гребцы.

Награды победителям в финале состязаний вручил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

— С каждым годом в "драконье" движение вливаются новые поколения гребцов. Этот демократичный спорт доступен каждому – хотя, задавшись целью побеждать, гребцы усиленно занимаются физподготовкой не только на воде, но и в спортзалах, причем, круглый год. Группа компаний "Славда" остается надежным партнером крупных соревнований по гребле, и спортсмены ценят эту поддержку: ведь польза чистой минеральной воды после физических нагрузок несравнима ни с чем, — уверен генеральный директор Slavda Group Роман Антипьев