Смартфонов Xiaomi больше не будет

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Компания объявила о прекращении производства

9 июля, PrimaMedia. Один из крупнейших в мире производителей техники, китайская корпорация Xiaomi приняла решение о прекращении выпуска смартфонов под их брендом, передает ИА AmurMedia.

Смартфоны компании смогли в течение нескольких лет серьезно изменить российский рынок. Они пошатнули позиции и объемы продаж таких гигантов как Samsung, Apple, Sony, LG.

По данным авторского портала компании XiaomiToday, при этом решении корпорация не откажется от выпуска телефонов. На рынки США и Европы она выпустит мобильную технику под брендом Pocophone, а для внутреннего рынка Китая оставит часть смартфонов бренда Xiaomi.

Чертежи будущего Xiaomi Pocophone, которые анонсировала корпорация для Америки и некоторых европейских стран, появились в сети ранее. Сейчас оно проходит сертификационные испытания. Известно, что его размеры составят 151 на 76 миллиметров.