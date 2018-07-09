«Справедливая Россия» собрала миллионы подписей против «игр с пенсией» – Алексей Козицкий

Алексей Козицкий. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Приморского края

Результаты партийной акции уже переданы в Госдуму, сообщил лидер «справедливороссов» Приморского края

9 июля, PrimaMedia. Беспрецедентную акцию по сбору подписей граждан страны против принятия правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста провела в регионах РФ партия "Справедливая Россия". Как сообщил корр. ИА PrimaMedia лидер "справедливороссов" в Приморском крае, депутат краевого Заксобрания Алексей Козицкий, в конце прошлой недели коробки с подписными листами были переданы членами фракции "СР" в приемную нижней палаты российского парламента.

— После того, как правительство обнародовало свои намерения повысить пенсионный возраст – якобы для того, чтобы "сбалансировать" пенсионную систему страны – партия "Справедливая Россия" внесла в Госдуму свой пакет законопроектов, которые действительно может решить вопрос о финансовом обеспечении выполнения одного из главнейших социальных обязательств государства, причем безо всякого изменения возраста выхода на пенсию, — прокомментировал Алексей Козицкий. – Также все региональные отделения "Справедливой России" начали сбор подписей граждан под петицией, требующей не решать проблемы Пенсионного фонда за счет лишения людей законно заработанной пенсии.

Как сообщил собеседник агентства, подписи в ходе партийной акции собирались с помощью специальных подписных листов (всего было собрано около 2,5 млн подписей), а также – на платформе Change.org и на сайте Российской общественной инициативы (РОИ). Петиция на Change.org за две с половиной недели собрала несколько миллионов подписей, обращение на РОИ собрало 100 тысяч откликов, необходимых для того, чтобы волеизъявление граждан было рассмотрено Госдумой и правительством.

— Я и мои коллеги-однопартийцы очень надеемся, что доводы разума, поддержанные мнением миллионов россиян, возобладают в рассмотрении этого действительно очень непростого вопроса. То, что сегодня правительство предлагает на рассмотрение региональных депутатов, а позже в июле – и нижней палате российского парламента, построено на скоропалительных, сугубо ситуативных посылках, такая реформа – беспардонная попытка решить накапливающиеся годами проблемы пенсионной системы РФ, что называется, "одним махом" и за счет и без того не очень хорошо обеспеченного работающего населения, — отметил Козицкий.

Как напомнил приморский "справедливоросс", предложения партии по реформированию пенсионной системы страны включают в себя запрет на повышение пенсионного возраста, отмену нынешней системы коэффициентов и баллов при расчете пенсий, отмену обязательной части накопительной пенсии (которая "замораживается" правительством уже несколько последних лет). Также "Справедливая Россия" предлагает отменить действующую регрессивную шкалу отчислений в Пенсионный фонд, при которой с зарплаты до 80 тысяч рублей в месяц в ПФ отчисляется 22% от заработка, а с зарплаты выше 80 тысяч – всего 10%.

— Чтобы предотвратить катастрофические последствия для государства и общества, которые неизбежно последуют в случае принятия законопроекта кабмина, партия "Справедливая Россия", призывает все политические и общественные силы России поддерживать протест и в дальнейшем. Я как руководитель фракции "Справедливой России" в краевом Заксобрании также призываю коллег-депутатов голосовать за отрицательное заключение по законопроекту о повышении пенсионного возраста и напоминаю, что от позиции регионального депутатского корпуса по этому вопросу сегодня во многом зависит судьба социально-экономического положения Приморья, будущее каждого из его жителей, — заявил Алексей Козицкий.

Напомним, что 14 июня этого года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев анонсировал внесение на рассмотрение Госдумы пакета законопроектов о поэтапном увеличении пенсионного возраста – с 60-ти до 65 лет для мужчин и с 55-ти до 63 лет для женщин. По задумке кабмина, повышение должно начаться с 2019 года и пошагово продолжиться до 2034-го.

16 июня скандальный пакет законопроектов был внесен в Госдуму, после рассмотрения в профильных комитетах и Совете ГД инициатива правительства направлена в регионы Российской Федерации, где будет обсуждаться в течение месяца. Как предполагается, в первом чтении правительственный законопроект будет рассмотрен ГД в июле, вторые и третьи чтения намечены на осеннюю сессию нижней палаты российского парламента.

19 июня фракция "Справедливой России" в Госдуме внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента свой законопроект о страховой пенсионной системе. Партия настаивает на безотлагательном рассмотрении своих предложений. 22 июня лидер "Справедливой России" в Приморье Алексей Козицкий объявил о начале сбора подписей за отмену повышения пенсионного возраста.